Erst die Wohnung, dann alles andere: Ist „Housing first“ ein Ansatz gegen die Obdachlosigkeit?

Berlin. Evas Haltestelle ist gut besucht. Am langen Tisch der Einrichtung im Berliner Stadtteil Wedding sitzen Frauen und tauschen sich aus. Hier, in Evas Haltestelle, dem Zentrum für wohnungslose Frauen finden sie eine Anlaufstelle, können sich stärken, ausruhen, beraten lassen. Heute gehe es „zu Eva“, sagt eine Frau, bevor sie die Einrichtung betritt.

Einen Raum weiter sitzt Bau- und Wohnungsministerin Klara Geywitz und hört den Mitarbeiterinnen zu, wie sie von ihrer Arbeit berichten. Die SPD-Politikerin interessiert sich dabei für ein ganz besonderes Projekt: „Housing First“. Seit 2018 finden wohnungslose Frauen hier nämlich nicht nur eine erste Anlaufstelle, sondern bekommen im besten Fall auch eine Wohnung vermittelt. Denn das Prinzip „Housing First“ funktioniert so: Erst kommt die Wohnung, dann alles andere.

„Housing First“: Erst kommt die Wohnung

„Ich mag den Ansatz sehr“, sagt Geywitz bei ihrem Besuch in der Berliner Einrichtung. In den vergangenen Jahren habe es häufig den umgekehrten Ansatz gegeben, dass man sich quasi für eine Wohnung qualifizieren müsse, beispielsweise über Therapien. „Und am Ende eines ganz langen Prozesses stand dann die Wohnungsvermittlung“, so die Ministerin. Das sei aber natürlich für Menschen, die lange auf der Straße gelebt hätten, ein sehr anstrengender Prozess. Und eine Wohnung, so Geywitz, sei natürlich auch ein Schutzraum, um erst Stärke zu sammeln für die anderen Baustellen im Leben – sei es das überzogene Konto oder die schwierige familiäre Situation.

Es ist ein Ansatz, von dem sich die Politikerin vor wenigen Monaten selbst in Finnland ein Bild gemacht hat. Das skandinavische Land hat es geschafft, dass die Zahl der Obdachlosen seit Jahren zurückgeht. Offiziellen Angaben zufolge waren 1980 noch 20.000 Menschen ohne feste Bleibe, Ende 2022 war die Zahl auf 3686 gesunken. Finnland gilt seither als Musterland im Kampf gegen die Obdach- und Wohnungslosigkeit und erregt internationale Aufmerksamkeit. Ein Ansatz dabei: Housing First.

263.000 Wohnungslose in Deutschland - eine Großstadt

Dass auch Geywitz sich für Finnland interessiert und an diesem Apriltag in der Berliner Einrichtung für wohnungslose Frauen sitzt, ist kein Zufall. Deutschland will die Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 überwinden – so steht es im Koalitionsvertrag. Es ist eine Mammutaufgabe: Nach offiziellen Angaben gelten in Deutschland 263.000 Menschen als wohnungslos. Und die Situation droht sich zu verschlimmern: Die gestiegenen Preise im Zuge der Inflation sorgen für immer längere Schlangen an den Tafeln, außerdem fehlt es zunehmend an Wohnraum. Nach Berechnungen des Pestel-Instituts fehlen schon jetzt 700.000 Wohnungen.

Der Druck sei größer geworden, berichtet auch Elke Ihrlich, Bereichsleiterin Offene Sozialarbeit beim Sozialdienst katholischer Frauen (SKF), dem Projektträger. Auch sie hebt hervor, was es braucht, um Frauen von der Straße zu holen: Wohnungen. Jedes Jahr sollen 45 neue Wohnungen für das „Housing First“-Projekt hinzukommen, so der Plan des SKF. In diesem Jahr seien es bisher 13 gewesen, die man für „Housing First“ habe organisieren können.

Frauen machen ein Drittel der Obdach- und Wohnungslosen aus

Es sei wichtig, dass es gerade für Frauen Angebote gebe, sagt Geywitz. Denn männliche und weibliche Obdachlosigkeit unterscheide sich oftmals. Frauen, so die offiziellen Statistiken, machen etwa ein Drittel der Obdach- und Wohnungslosen aus, allerdings sind sie in der Gruppe der „verdeckt Wohnungslosen“ häufiger vertreten. Sie kommen also eher bei Bekannten oder Verwandten unter, als dass sie ganz auf der Straße landen. Um dem zu umgehen, blieben sie allerdings auch oft in toxischen Situationen, so Geywitz, wo es beispielsweise zu Gewalt käme.

Um das Ziel, bis 2030 die Obdach- und Wohnungslosigkeit zu überwinden, anzugehen, arbeitet die Ministerin nun an einem Nationalen Aktionsplan gegen Obdachlosigkeit. Ziel ist, in noch in diesem Jahr zu verabschieden.