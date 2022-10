KfZ-Versicherung: Wie Sie beim Wechsel mehrere hundert Euro sparen können

Bis Ende November müssen wechselwillige Autofahrer ihre Versicherung kündigen. In vielen Fällen lohnt sich das, wenn man die Häkchen im Antragsformular an den richtigen Stellen setzt, schreibt Finanztip-Vize Matthias Urbach. In seiner Kolumne „Der Haushälter“ verrät er, worauf es ankommt.