Kfz-Versicherungen: Was man bei Mitfahrern beachten sollte

„Schweine verhungern und verdursten qualvoll“

Tierschutzbüro: Videoaufnahmen sollen Tierquälerei bei Tönnies-Zulieferer aus NRW belegen

In einem Schweinemastbetrieb in Nordrhein-Westfalen soll es zu massiver Tierquälerei gekommen sein. Eine Tierschutzorganisation habe entsprechende Videoaufnahmen gemacht. In dem Betrieb, der den Fleischkonzern Tönnies beliefern soll, würden Schweine gequält und absichtlich zum Verhungern zurückgelassen.