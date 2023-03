﻿Deutschlands heimlicher KI-Gigant aus Köln-Ehrenfeld

DeepL gehört zu den erfolgreichsten KI-Firmen in Europa. Doch das Start-up aus Köln-Ehrenfeld ist die Ausnahme, Deutschland hängt in Sachen künstlicher Intelligenz weit hinterher. Dabei würde gar nicht viel fehlen, um die Lücke zu schließen, glauben Idealisten – und planen schon den deutschen Gegenentwurf zu ChatGPT.

Köln. Der Stolz der deutschen KI-Wirtschaft sitzt an einer vierspurigen Ausfallstraße in Köln-Ehrenfeld, in einem sandsteinfarbenen Bürokomplex aus den Neunzigerjahren, zwischen Autohaus, Hotel und Supermarkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Unternehmen DeepL belegt hier zwei gemietete Etagen im Block D, einmal über den begrünten Innenhof und dann die Treppen hoch, vorbei am Nachbarn Fairtrade, durch die Glastür. Wer hier eintritt, weiß sich vom Silicon-Valley-Stil mit seinen Stararchitekten und Designspielereien weit entfernt: Büroräume mit gläsernen Fronten, Fußboden im Holzimitat. Die nach Kölsch­sorten benannten Besprechungs­räume sind schon das Exaltierteste. Pragmatismus statt Pomp.

Man könnte sagen: Jaroslaw Kutylowski hat nichts anderes nötig. In Kalifornien werden sie auch so genau beachten, was er hier tut. Schlichte schwarze Strickjacke, Jeans und Turnschuhe, so sitzt der 40-Jährige an einem Tisch im Raum Sion. „Als wir 2017 mit DeepL begannen, waren wir darauf vorbereitet, dass das einschlagen wird“, sagt er. „Aber wie viele Kunden wir gleich hatten, das hat uns doch überrascht.“ Und nicht nur ihn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter den 100 erfolgreichsten Websites

Tatsächlich verkörpern Kutylowski und sein Unternehmen die größte deutsche Erfolgs­geschichte in Sachen künstliche Intelligenz bislang, auch eine der größten in Europa. Die Übersetzungen, die DeepL zwischen mittlerweile 31 Sprachen anfertigt, gelten als die besten im Netz. Regelmäßig schlagen sie bei Tests die Konkurrenz der großen Techkonzerne, zum Beispiel von Google. DeepL gehört zu den 100 meistgeklickten Seiten im Netz weltweit. Auf mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Unternehmen bereits angewachsen, mehr als eine Milliarde Euro haben Investoren bereits in DeepL investiert, das Unternehmen hat damit den begehrten Status eines „Einhorns“, eines besonders hochbewerteten Start-ups.

Und so steht DeepL mit seinem erstaunlichen Erfolg auch für eine besondere Hoffnung: Kann Deutschland vielleicht doch KI?

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das Chatprogramm ChatGPT jedenfalls hat der Welt gerade klargemacht, wie sehr künstliche Intelligenz unseren Alltag und die Arbeitswelt verändern wird. ChatGPT kann Gedichte schreiben, drögeste juristische Fachtexte verständlich zusammenfassen, Hausarbeiten fertigen – und uns die Illusion vermitteln, da wäre ein denkendes Wesen, das mit uns spricht. Schon diese eine Anwendung wird Jobs überflüssig machen und andere schaffen. Vieles, für das wir jetzt zwei Tage brauchen, erledigen wir vielleicht künftig an einem. Dank künstlicher Intelligenz.

Bleibt Deutschland nur die Zuschauerrolle?

Nur weckt KI auch Ängste. Zum Beispiel die vor einer Intelligenz, die sich verselbständigt. Die außer Kontrolle gerät. Es sind irrationale Ängste darunter. Und dann gibt es eine große ökonomische Angst. Entwickelt hat die Technik von ChatGPT die amerikanische Firma OpenAI. Kann es sein, dass sich Deutschland auch bei dieser neuen Schlüssel­technologie auf die Rolle des bloßen Zuschauers und Anwenders beschränken wird?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die reinen Zahlen jedenfalls belegen, dass dieses Thema allenfalls mit Viertelfahrt vorantreibt. Die USA investieren pro Kopf gut zehnmal so viel Geld in KI-Start-ups wie Deutschland, Israel sogar 19-mal so viel. Entsprechend weht auch der KI-Gründergeist durch Deutschland sehr viel lauer. So wurden in den USA zuletzt, gemessen an der Einwohnerzahl, fast dreimal so viele KI-Unternehmen gegründet wie in Deutschland oder Frankreich, in Israel, weltweit an der Spitze, sogar zwölfmal so viele.

Dabei sind die Voraussetzungen in Deutschland eigentlich nicht schlecht, glauben Experten.

Der Vorteil an Europa: „Man sieht das Problem deutlicher“

Für den DeepL-Gründer waren es auch persönliche Erfahrungen, die seinen Ehrgeiz befeuerten. Jaroslaw Kutylowski, Sohn eines Informatik­professors, wächst in Polen auf, als Sechstklässler kommt er nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu beherrschen. An den Tag, an dem er zum ersten Mal hier so in der Schule stand, könne er sich noch gut erinnern, sagt er. „Das war schon hart.“

Das Gefühl, wie ohnmächtig man vor der Sprachhürde stehen kann, wird für Kutylowski jedoch auch zum wesentlichen Antrieb. „Man sieht das Problem einfach deutlicher.“ So wird Europa insgesamt zum Standortvorteil – weil hier Entwicklerinnen und Entwickler genau wie Kundinnen und Kunden weit häufiger vor diesem Problem stehen als etwa Menschen in den USA.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Studium geht Kutylowski zurück nach Breslau, zur Promotion kommt er wieder nach Paderborn. Nach Stationen bei Vodafone und dem Sprachdienst Linguee gründet er 2017 mit knapp zwei Handvoll Kollegen DeepL. Es ist die Zeit, in der die Übersetzungen von Google Translate am ehesten fürs Kuriositätenkabinett taugen – aus Kernseife wird da gerne „nuclear soap“, auf Speisekarten steht „vergastes Mineralwasser“, und so weiter. DeepL sticht da rasch heraus, heimst Preise, Testsiege und gute Rezensionen ein.

Das Geheimnis des neuronalen Netzes

Was DeepL anders macht? Jede künstliche Intelligenz verdanken wir dem neuronalen Netz, das für sie konstruiert wird – und den Daten, mit denen sie trainiert wird. „Das Geheimnis von DeepL liegt darin, wie wir die Architektur dieses neuronalen Netzes gestalten, welche Texte wir ihm zum Trainieren geben und wie wir dieses Training gestalten“, erklärt Kutylowski. Am Ende gehe es eher um Mathematik und Informatik als um eine möglichst feinsinnige Kenntnis der jeweiligen Sprache – der Rest ist Betriebs­geheimnis.

So wie DeepL auch sonst gerne Daten nutzt, aber mit eigenen Daten geizt. Die Zahl der Nutzenden, die Zahl der Klicks? Bleibt geheim. DeepL ist werbefrei und für private Nutzer kostenlos, es finanziert sich durch gewerbliche Kunden und eine kostenpflichtige Professional-Version. Der eher dürre Geschäftsbericht weist für 2020 einen Überschuss von rund 140.000 Euro aus – eine Zahl, die Kutylowski selbst nach eigenen Worten kaum interessiert. Wichtig ist für ihn, dass das Wachstum weitergeht. Begrenzt wird es nur dadurch, wie viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich pro Jahr einstellen lassen, ohne sich zu überdehnen. Bislang habe sich die Größe des Unternehmens fast jedes Jahr verdoppelt. „Das war immer die Schwelle, wo wir sagten, das können wir noch verkraften. Mehr wollen wir nicht machen. Weil sonst die Kultur der Firma verloren geht.“

Ist der Standort Deutschland da ein Hindernis? Wo es doch nicht mal genügend Personal gibt, das Busse fährt und Brötchen verkauft?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Problemzone Medizin

DeepL hat Büros in London, Berlin, Amsterdam und Breslau eröffnet – auch um für neue Mitarbeitende flexibler zu sein. In Deutschland sei DeepL zudem näher an den Kunden – Europa und Asien mit ihren vielen Sprachbarrieren sind die größten Märkte.

So kann Deutschland im Allgemeinen und Köln im Speziellen bei künstlicher Intelligenz auch ein Vorteil sein. Jedenfalls für Übersetzungs­dienste. Aber eben nicht bei anderen Branchen.

Als eines der wichtigsten Anwendungs­felder für künstliche Intelligenz gilt die Medizin. Schon heute können Programme Röntgenbilder oder Computer­tomographien beurteilen. Nur brauchen KIs zum Trainieren eben Daten. Massen an Daten. Die sind in der Medizin hochpersönlich – und daher knapp. Wo aber liegt die Grenze zwischen nötigem Datenschutz – und der unfreiwilligen Behinderung der Forschung?

Die Absolventen wandern ab

Michael Beigl ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie, einer der wichtigsten Forschungs­einrichtungen des Landes. Den Chatbot GPT, über den die Welt gerade so staunt, nennt er einen „Automaten“, der letztlich nur bestimmte Elemente nach bestimmten Wahrscheinlichkeiten aneinanderreihe – es klingt nicht besonders respektvoll. „Die hohe Kunst besteht darin, diesen Automaten zu trainieren“, sagt er. „Und es erstaunt mich, dass es so gut klappt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschland sei in diesen Dingen nicht schlecht aufgestellt – „sowohl in der Forschung als auch mit hoffnungsvollen Start-ups“. Letztlich biete sich aber immer ein mittlerweile gewohntes Bild: Von seinen Absolventinnen und Absolventen betreibt nur noch einer eines in Deutschland, die anderen sind ausgewandert, zumeist in die USA. Und er kann sie ja verstehen.

Vor fast einem Jahr, so schildert er es, habe er ein Forschungs­projekt im Bereich Medizin beantragt. Genehmigt ist es noch immer nicht. Immer wieder zögerten Datenschutz- und Ethikkommission aufs Neue, auch wenn es nur um Daten gehe, die Patienten freiwillig zur Verfügung stellen. Zu groß sei die Angst, sich im komplizierten Regelwerk zu verheddern. Beigl, das ist ihm wichtig, will niemanden persönlich anklagen. Das Ergebnis jedoch sei fatal.

Tesla-Chef Elon Musk präsentiert Alltagsroboter in Menschengestalt Der Optimus soll für den Massenmarkt gebaut werden und laut Tesla-Chef Elon Musk unter 20.000 Dollar kosten. © Quelle: Reuters

„Dabei will ich nur helfen“

„Wir sind sehr gut im Overshooting“, im Übertreiben, „wir überziehen es bei bestimmten Regeln vor allem im Datenschutz einfach“, klagt Beigl. Niemandem sei geholfen, wenn Projekte dann einfach ins Ausland abwanderten, wo sie leichter genehmigt würden. „Dabei will ich doch nichts Böses“, beteuert Beigl, „ich will nur helfen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Angst, etwas falsch zu machen: Aus seiner Sicht führt sie zur Lähmung. Zur Angststarre. Mit fatalen Folgen für Gründer, die vor allem etwas anderes brauchen: Mut.

Die Rahmen­bedingungen sind das eine, was KI-Experten in Deutschland beklagen. Das andere ist das Geld. In den USA will allein Microsoft gerade 10 Milliarden Dollar in OpenAI investieren. In Deutschland hatte die Bundesregierung 2018 angekündigt, bis 2025 3 Milliarden Euro in die deutsche KI-Entwicklung zu stecken. Das Geld, so erfahren KI-Experten heute, sei offenbar aufgebraucht. Dahingerauscht im Strom alltäglicher Förderungen.

Dabei, so sagen sie, würde schon ein kleiner Teil genügen, um ein großes Ziel zu erreichen.

Rückkehr aus dem gelobten KI-Land

Johannes Otterbach hat in Kaiserslautern Physik studiert, 2011 ging er in die USA, um in Harvard zu promovieren. Im Silicon Valley durchlief er die Sehnsuchts­stationen eines KI-Forschers, bei OpenAI forschte er an jenen Algorithmen, die heute die Grundlage des ChatGPT bilden. Dann, Ende 2020, ging er zurück nach Deutschland.

Aus dem Silicon Valley, von OpenAI, dem KI-Nirvana, zurück nach Deutschland?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich wollte helfen, die Lücke zwischen den USA und Deutschland bei KI-Anwendungen kleiner werden zu lassen“, sagt er im Videochat, „das ist mein Ziel.“ Anders gesagt: Otterbach kam als KI-Entwicklungs­helfer zurück nach Deutschland.

KI-Experte Johannes Otterbach: „Ich wollte helfen, die Lücke zu den USA kleiner werden zu lassen.“ © Quelle: Privat

Heute ist der 38-Jährige Leiter der Forschungs­abteilung bei Merantix, einem Unternehmen mit Sitz in Berlin, das Unternehmen bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz berät. Seine Alltagserfahrung: Die Probleme beginnen hier schon bei der Sprache. „In Deutschland reden wir von einer IT-Fachkraft“, sagt Otterbach. Wenn Windows nicht läuft, man ein neues Programm braucht, es einen Hackerangriff gibt: Alles ein Fall für die „IT-Fachkraft“. „In den USA dagegen sprechen wir von Software Engineering, Programm­management, Tech, IT – und das sind alles verschiedene Dinge.“ Das müsse man hier aufbrechen – „sonst wird es schon schwierig, überhaupt darüber zu reden“.

Daneben hilft Otterbach beim Versuch, ein deutsches Gegenstück zu OpenAI auf die Beine zu stellen. LEAM heißt die Initiative, „Large European AI Models“, die einen deutschen Supercomputer schaffen will, auf dem ein deutsches ChatGPT trainiert werden könnte. Hoffnungsvolle Ansätze gibt es auch hier, das Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha gilt als ebenbürtig. Doch woran es fehlt, ist vor allem etwas anderes: Geld.

Der Plan für ein deutsches OpenAI

250 bis 300 Millionen Euro wären nach Otterbachs Kalkulation mindestens nötig, um ein deutsches Rechenzentrum zu bauen. Doch der KI-Bundes­verband, von dem die Initiative ausging, hat alle Mühe, das Geld zusammen­zutragen. Die Milliarden, die die Bundes­regierung 2018 für die KI-Strategie auslobte, sind offenbar aufgebraucht. Für neues Geld, klagt Bundes­verbands­präsident Jörg Bienert, sehe es wegen der Sparvorgaben des Bundes­finanz­ministeriums schlecht aus. „Leider haben wir in Deutschland keinen Elon Musk, der mit seinen Milliarden ein solches Projekt finanzieren würde“, sagt Bienert – und beklagt eine spezifisch deutsche Zögerlichkeit gegenüber Investitionen mit ungewissem Ausgang. „Dabei sehen wir am Erfolg von OpenAI, wie sich solche Investitionen in die Zukunft lohnen können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DeepL-Gründer Kutylowski ist solcher Sorgen längst ledig, er betreibt eigene Server in Island, Schweden und Finnland. Gegenüber Fantasien einer alle Lebens­bereiche verändernden KI ist er aber eher skeptisch. Seine Kinder jedenfalls, elf und 13 Jahre alt, ermuntert er, trotz allem weiter engagiert Sprachen zu lernen. „Ich halte das weiter für absolut sinnvoll“, sagt er in seiner Kölner Zentrale. „Sonst könnte man schließlich auch sagen: Du brauchst nicht mehr rechnen zu lernen, wir haben schließlich Taschen­rechner.“