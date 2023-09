Drei von zehn Firmen in Deutschland halten KI für überschätzten Hype

München. Bei künstlicher Intelligenz (KI) in deutschen Firmen ist etwas in Bewegung gekommen. Das legt eine Umfrage des heimischen Digitalverbands unter rund 600 deutschen Firmen nahe. Von mageren neun auf immer noch überschaubare 15 Prozent ist der Anteil von Unternehmen, die KI im eigenen Betrieb nutzen, demnach binnen Jahresfrist gestiegen. 2019 waren es noch homöopatische zwei Prozent.

„Die deutsche Wirtschaft drückt beim Thema KI seit diesem Jahr stärker aufs Tempo“, lobt Bitkom-Chef Ralf Wintergerst. Andererseits halten drei von zehn Firmen KI für einen überschätzten Hype. „Für die Hälfte unserer Wirtschaft ist sie immer noch kein Thema, bedauert der Bitkom-Chef. Für ihn ist KI eine Querschnittstechnologie, die für weite Teile der Wirtschaft zum Erfolgsrezept wird.

Unterschätzte Potenziale

Noch in den Kinderschuhen steckt die Verbreitung von generativer KI, die selbst Texte, Bilder oder Musik erstellt. Die wird in Deutschland gerade von zwei Prozent aller Firmen genutzt. 13 Prozent planen sie. Auffällig ist, dass diejenigen Firmen, die KI irgendeiner Art bereits einsetzen, ihren Nutzen vielfach höher bewerten als Unternehmen ohne KI-Aktivitäten. So sagt mehr als jedes zweite Unternehmen, das KI selbst nutzt, dass sie menschliche Fehler vermeidet. Von den Nichtnutzern billigt ihr das nur jedes dritte zu. Mehr als sieben von zehn Firmen, die KI einsetzen, sprechen von verbesserter Wettbewerbsfähigkeit. Unter den KI-Verweigerern glauben nur gut vier von zehn Firmenchefs daran.

Befeuert von neuen Programmen wie Chat GPT trauen sie KI-Anwendungen rund um Sprache und Texte durchweg am meisten zu. Das unterschätzt das Potential, warnt Wintergerst. „Speziell generative KI kann heute schon viel mehr, als die meisten Unternehmen ihr zutrauen“, betont der Bitkom-Chef. Die Technologie sei breit verfügbar und zu geringen Kosten einfach auszuprobieren, wirbt er. Unterschätzte Potenziale lägen in Bereichen wie Recht und Steuern, firmeninternes Wissensmanagement, Personalakquise oder Strategieplanung.

ChatGPT-Chef Sam Altman für staatliche Regulierung von KI Der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, hat sich für eine staatliche Regulierung von Künstlicher Intelligenz ausgesprochen. © Quelle: Reuters

Ahnungslosigkeit von Chefs birgt Gefahr

Bisweilen sind Beschäftigte beim KI-Einsatz wohl auch weiter als ihr Unternehmen. So weiß oder vermutet etwa jeder zehnte Firmenchef, dass sein Personal in Eigenregie und unkoordiniert offen verfügbare KI zur eigenen Arbeit verwendet. Noch mal so viele sind sich nicht sicher, ob das geschieht. Ein Viertel hat keine Ahnung. Ob diese Prozentsätze stimmen, weiß auch Bitkom nicht. Wintergerst hält es aber für keine gute Idee, KI ohne Regeln in Betrieben wildwuchsartig wuchern zu lassen. Er kennt einen Fall, wo ein Softwareentwickler mit KI gearbeitet und dabei versehentlich einen Code, der für Kundenkommunikation gedacht war, öffentlich ins Netz gestellt haben. „So können Betriebsgeheimnisse landen, wo sie nicht hin sollen“, warnt der Bitkom-Chef.

Warum deutsche Firmen bei KI auch nach eigener Einschätzung oft Nachzügler oder gar international abgehängt sind, hat die Bitkom-Studie auch gefragt. Als Haupthemmnis wurden zu strenge oder unklare Regeln zum Datenschutz genannt sowie fehlendes Know how und Fachpersonal. Deutsche Firmen hätten vielfach Angst, beim KI-Einsatz mit dem Datenschutz in Konflikt zu kommen und hielten sich deshalb zurück, bedauert Wintergerst. „Beim KI-Einsatz geht es den Unternehmen nicht um Subventionen, sie brauchen Planungssicherheit“, stellt er klar. Sie wollten kein Wild West, sondern einfache und verständliche Spielregeln.

Was das viele Digitalbereiche begleitende Thema Fachkräftemangel angeht, kann auch die Technologie selbst unerstützen. So hoffen drei von zehn Firmenchefs darauf, dass KI hilft, den Fachkräftemangel zu bewältigen – für Wintergerst eine realistische Hoffnung.