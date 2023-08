Oberste Verbraucherschützerin Ramona Pop: Klimageld muss jetzt kommen

Riesen-Deal im Marineschiffbau

Viele Länder haben längst einen nationalen Champion im Militärschiffbau. In Deutschland jedoch wird über eine Werftenfusion bislang nur spekuliert. Jetzt heizen Äußerungen aus der Lürssen-Werft zu einem möglichen Zusammenschluss mit TKMS in Kiel die Debatte an. Es geht um Macht und Milliarden in einer kriegerischen Welt.