Klimaneutrale Gebäude: Welches Potenzial hat Mauerwerk?

Berlin. Das Ziel steht: Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Damit das gelingt, müssen verschiedene Sektoren ihre Emissionen reduzieren. Besonders der Gebäudesektor ist gefragt: Etwa 30 Prozent der deutschen CO2-Emissionen fallen durch den Bau oder die Nutzung von Gebäuden an.

Um die Klimaziele im Bausektor zu erreichen, werden oftmals nachwachsende Rohstoffe wie Holz gehandelt. Doch auch Mauerwerk kann einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten, wie das Fraunhofer Institut für Bauphysik gemeinsam mit der TU München in einer neuen Studie herausgefunden hat.

Wie kann Klimaneutralität im Bau erreicht werden?

Mauerwerk aus Kalksandstein, Poren- oder Leichtbeton könne CO2 speichern, so die Forscher. Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes - 50 bis 80 Jahre - könnte das demnach eine Stellschraube sein, um die Klimaneutralität in den Gebäuden zu erreichen. Die Chancen dafür seien auch im Mauerwerksbau gegeben, so Institutsleiter Gunnar Grün. Dazu müsste bei Produkten aus Mauerwerk beispielsweise die Langlebigkeit, die Effekte aus der Recarbonatisierung - also der CO2-Aufnahme - sowie andere „klimafreundliche Rezepturen“ berücksichtigt werden.

Die deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM), die die Fraunhofer-Studie in Auftrag gegeben hat, sieht darin einen Beleg, dass auch mit mineralischen Baustoffen das Ziel der Klimaneutralität im Bau erreicht werden könne. Zement- und kalkgebundene Baustoffe würden - über den ganzen Lebenszyklus des Produkts betrachtet - das bei der Herstellung freigesetzte CO2 aus der Umgebungsluft aufnehmen und dauerhaft speichern. Das CO2-Speicherpotenzial von Mauerwerk müsse in die Bewertung und Analyse von Baustoffen und Bauweisen führen, heißt es.

Beim Thema Umwelt geht es nicht nur um CO2

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kann dem Gedanken erst einmal etwas abgewinnen. „Wir finden es positiv, wenn jegliche Potenziale in Baustoffen genutzt werden, um die Umwelt zu entlasten“, sagt Viktor Miruchna, DUH-Referent für Kreislaufwirtschaft am Bau. Mauerwerk sei an sich nicht zu verteufeln, jeder Baustoff habe Vor- und Nachteile. „Mauerwerk ist sehr beständig und hat eine hohe Lebensdauer“, so Miruchna.

Allerdings sei bei Mauerwerk aktuell die Herstellung wegen des hohen Energiebedarfs sehr CO2-intensiv. „Es muss kritisch hinterfragt werden, wie viel Energie gebraucht wird, um im Baustoff CO2 einzuspeisen“, sagt er. Denn wäre ein hoher Energiebedarf für den CO2-Einspeiseprozess vonnöten - wie beim aktuellen Strommix der Fall - könnte der versprochene Beitrag schnell zunichtegemacht gemacht werden. Und selbst bei 100 Prozent erneuerbaren Energien müsse der Umwelteffekt gesamtökologisch geprüft werden.

Denn beim Thema Umwelt gehe um mehr als nur CO2. „Klima ist ja nur eine Dimension im Umweltschutz“, sagt er. Neben der Treibhausgas-Emission müsse man auch andere Dinge beachten – beispielsweise den Verbrauch von Ressourcen, der mit einem Verlust der Biodiversität in Verbindung stehe.