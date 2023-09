Klimaschutz im internationalen Vergleich: Eine 3- für Deutschland

Frankfurt am Main. Forschende sehen Defizite in der deutschen Klimaschutzpolitik. Vor allem das Verkehrsministerium und das Heizungsgesetz werden kritisiert. China liegt bei der Produktion von Solar- und Windkraftanlagen, bei Autobatterien und bei Arbeitsplätzen in klimafreundlichen Sektoren vorne.

Im aktuellen Climate Action Tracker (CAT) wird Deutschland mit „insufficient“, also ungenügend bewertet. Auf hiesige Schulnoten umgemünzt entspricht das CAT-Bewertungssystem einer 3-. Hauptkritikpunkt: „Das Verkehrsministerium scheint nicht die Absicht zu haben, Maßnahmen umzusetzen, um den Übergang des Sektors zu null Emissionen einzuleiten“, heißt es im aktuellen Bericht des CAT. Selbst einfache Maßnahmen wie ein Tempolimit auf Autobahnen würden nicht umgesetzt.

„In den Notfallmodus schalten, anstatt sich in Parteipolitik zu verfangen“

Hinter dem Action Tracker stehen das internationale Forschungsinstitut Climate Analytics und die Non-Profit-Organisation NewClimate Institute. Der Tracker bewertet regelmäßig die Klimaschutzpolitik von rund 40 Staaten. „Ungenügend“ bedeutet, dass Klimaziele und -verpflichtungen „erheblich verbessert werden müssen“, um dem Pariser Abkommen – Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad – zu entsprechen. Die Bundesregierung hat sich zudem selbst das Ziel gesteckt, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 bis 2030 um 65 Prozent zu drücken. Das Umweltbundesamt hat kürzlich bescheinigt, dass dies ohne zusätzliche Maßnahmen nicht zu schaffen ist.

Weitere Kritikpunkte im CAT: Die Regierung habe es nicht geschafft, sich auf ein Verbot von neuen Heizungen zu einigen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Unter anderem würden zudem Kapazitäten zum Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) geschaffen, die größer seien als benötigt. „Die Koalition muss angesichts der nahenden Klimakatastrophe an einem Strang ziehen, wissenschaftlichen Erkenntnissen folgen und in den Notfallmodus schalten, anstatt sich in Parteipolitik zu verfangen“, fordert Niklas Höhne vom NewClimate Institute.

Allerdings sieht es unter dem Strich in anderen Ländern nicht viel besser aus. Die Klimapolitik und deren Finanzierung aller EU-Staaten, der USA und Japan werden ebenfalls mit „ungenügend“ bewertet. Die aufstrebenden Volkswirtschaften China und Indien fallen sogar in die Kategorie „völlig unzureichend“.

China strebt danach, einen großen Teil des Markts zu erobern

Wie all dies mit wirtschaftlichen Perspektiven zusammenhängt, hat die Denkfabrik Strategic Perspectives analysiert und dabei die EU, die USA, China, Japan und Indien in puncto Umbau in Richtung Reduktion der Treibhausgasemissionen miteinander verglichen. Direktor Neil Makaroff betont: „Länder, die den Zug der Netto-Null-Umstellung verpassen, werden wahrscheinlich in der industriellen Entwicklung zurückbleiben und weiterhin stark von teurem Gas, Öl und Kohle abhängig sein.“

China liegt in fünf von acht Kategorien vorne, obwohl das Land weiterhin massiv in fossile Energien investiert. Gleichzeitig verzeichne die Volksrepublik aber große Fortschritte bei der Herstellung von Fotovoltaikanlagen, Windturbinen und Lithiumzellen für Autobatterien sowie bei der Schaffung von Arbeitsplätzen in klimafreundlichen Sektoren. „Das Land strebt danach, einen großen Teil des wachsenden Netto-Null-Energiemarktes zu erobern und die Kontrolle über die Technologie- und Komponentenlieferketten für den Rest der Welt zu erlangen“, schreiben die Autorinnen und Autoren.

Die USA zeigten große Stärke bei Innovationen durch enorme Investitionen in Forschung und Entwicklung. Ähnlich wird die Position von Japan eingeschätzt. Auch Indien demonstriere große Ambitionen, um sich in die globale Netto-Null-Lieferkette einzugliedern.

Deutschland bekommt Lob für den Strommix

Und die EU? Sie dekarbonisiere ihre Wirtschaft rasch, sie habe 2022 beim Strommix mit 22 Prozent den vergleichsweise höchsten Anteil an Wind- und Sonnenenergie im Strommix. Deutschland ist hier einer der Vorreiter: In diesem Jahr kommt bislang sogar 52 Prozent der elektrischen Energie aus erneuerbaren Quellen. Und auch der CAT lobt, dass die Bundesregierung Hindernisse beim Ausbau der regenerativen Energieerzeuger beseitigt habe und dass zumindest die Fotovoltaik auf dem Weg sei, die Ausbauziele zu erreichen.

Die Denkfabrik sieht die EU zudem als stärksten Konkurrenten Chinas bei umweltfreundlichen Arbeitsplätzen, der Fertigung von Windkraftanlagen und der Elektromobilität. Bei Letzterem spielt der deutsche Markt eine wichtige Rolle: Die rund 86.000 hierzulande neu zugelassenen batterieelektrischen Pkws im August bedeuten im Vergleich zum Vorjahr mehr als eine Verdoppelung.

Überdies sei die Europäische Union sogar führend im Markt für Wärmepumpen. So meldet denn auch der Bundesverband der Heizungshersteller fürs erste Halbjahr 2023 fast 200.000 abgesetzte Wärmepumpen, ein Plus von 105 Prozent zum ersten Semester 2022.

Ausbau in Europa, Produktion in China

Für die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum zeigt die Studie zwar den Erfolg des „European Green Deal“. Aber auch Leerstellen würden erkennbar: „Zwar steht Europa beim Ausbau von Solar- und Windkraft an der Spitze, doch produziert werden die meisten Komponenten inzwischen in China. Um nicht noch mehr Arbeitsplätze und Fabriken zu verlieren, müssen Deutschland und die EU gezielter in die Produktion und Entwicklung erneuerbarer Technologien vor Ort investieren.“

Der Umbau ist eine komplexe Angelegenheit. Der Pferdefuß beim Wärmepumpen-Boom: Die allermeisten Hersteller gehen inzwischen für das erste Quartal 2024 von einer „schlechten oder sogar sehr schlechten Marktentwicklung“ aus. Wegen der zahlreichen Unklarheiten im umstrittenen Gebäudeenergiegesetz. Und bei den E-Autos rechnen Fachleute mit einem massiven Einbruch. Denn die Verkäufe schnellten im August nur deshalb so massiv in die Höhe, weil mit Beginn des September die staatliche Förderung für gewerblich-zugelassene Autos weggefallen ist.