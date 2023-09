Klimaschutz: Unausgegorenes kann sich die Politik nicht mehr erlauben

Frankfurt am Main. Der Klimaforscher Mojib Latif hat recht: Bei vielen Zeitgenossen schrillten mittlerweile die Alarmglocken, wenn sie den Begriff „Klimaschutz“ hören, sagte Latif kürzlich in einem Interview. Was ist da schiefgelaufen? Sicher, die Letzte Generation hat mit ihren Klebeaktionen ihren Anteil am neuen Negativimage. Aber auch die Politik hat massive Fehler gemacht. Etwa die unsägliche Diskussion ums Heizungsgesetz. Zuerst kam vom Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck ein unausgegorener Gesetzentwurf, den vor allem FDP-Politiker als Steilvorlage nutzten, um sich selbst zu profilieren und den damaligen Superstar der deutschen Politik zu diskreditieren.

Das Ergebnis: Nun gibt es zwar einen Kompromiss der Ampelmitglieder, das Heizungsgesetz soll demnächst beschlossen werden. Doch Tausende Hausbesitzerinnen und ‑besitzer sind derart verunsichert, dass die hiesigen Heizungsbauer nun mit einem massiven Einbruch im Geschäft mit Wärmepumpen rechnen. Obwohl diese Geräte nicht nur klimafreundlich, sondern auch langfristig erheblich günstiger als Öl- und Gasbrenner sind.

Im Kern richtige Initiativen werden aus parteitaktischen Gründen torpediert

Das ist nur ein kleines Beispiel, worum es gerade geht: Letztlich um unseren Wohlstand. Volkswirtschaften, die die umfassende Elektrifizierung – vom Autofahren bis zum Heizen – sowie die Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Quellen schaffen, werden künftig die Nase vorn haben. Wir brauchen deshalb nicht nur eine neue Industriepolitik, die fortschrittliche und klimafreundliche Technologien fördert. Wir können uns auch Vermurkstes wie die Gesetzentwürfe für das Heizungsgesetz nicht mehr leisten. Und zugleich ist es höchst fahrlässig, mit populistischen und bestenfalls halbwahren Argumenten solche im Kern richtigen Initiativen aus parteitaktischen Gründen zu torpedieren. Es ist höchste Zeit, den Begriff „Klimaschutz“ zu rehabilitieren.