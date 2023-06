Warum die Stadtwerke umdenken müssen

Frankfurt am Main. Stadtwerke im Umbruch: Klimaschutz und Energiewende stellen die kommunalen Unternehmen vor enorme Aufgaben. In der Prioritätenliste ganz oben stehen nun der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Umsetzung der Wärmewende. Doch der Fachkräftemangel bremst vielfach. Das geht aus einer Umfrage des Energiedachverbandes BDEW und der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor, deren Ergebnisse dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) exklusiv vorliegen.

2022 war für viele der Versorgungsunternehmen in der Hand von Städten und Gemeinden kein einfaches Jahr. Knapp die Hälfte (48 Prozent) verbuchte 2022 ein niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr. Das drückt offenbar auf die Stimmung. Nur 44 Prozent der 100 befragten Unternehmen schätzen ihre Aussichten als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Das ist der niedrigste Wert seit der Finanzkrise der Jahre 2008/2009. Da dürfte auch eine Rolle spielen, dass heftig über die Zukunft der Gasnetze und des damit verbundenen Geschäfts diskutiert wird, das massiv Bedeutung verlieren wird, wenn immer mehr Wärmepumpen installiert werden.

2022 war von der Energiekrise als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine geprägt. Strompreise und noch stärker Gaspreise schossen zeitweise in nie gekannte Höhen. Die erheblich gestiegenen Beschaffungskosten konnten Stadtwerke nur mit zeitlicher Verzögerung an die Kunden weitergeben. EY-Experte Andreas Siebel spricht von einem erhöhten Transformationsdruck in den Bereichen Energie, Mobilität und Wärme. Doch BDEW-Chefin Kerstin Andreae zeigt sich optimistisch: „Stadtwerke sind bereit, weiterhin in Energiewendetechnologien zu investieren und die Versorgungssicherheit zu stärken“, sagte sie dem RND.

Eigene Windräder und eigene Solaranlagen

Das wird durch die Ergebnisse der Befragung bestätigt: Neun von zehn Unternehmen nennen aktuell den Ausbau der Erneuerbaren und die Wärmewende als wichtigste Themen. Nach Ansicht von Branchenkennern gibt es hier einiges an Nachholbedarf. Das Aufstellen von Windrädern und das Installieren von Solaranlagen haben viele Stadtwerke-Chefs in der Vergangenheit eher mit spitzen Fingern angepackt – wohl auch weil Manager und/oder Rathaus-Chefs Konflikte mit den Bürgern scheuten.

Dabei haben die Stadtwerke das größte Knowhow über geeignete Standorte vor Ort. Und die selbstproduzierte Energie macht sie zudem unabhängiger von Lieferanten und von Preisschwankungen an den Märkten. Als zusätzliche große Aufgabe rückt zunehmend die kommunale Wärmeversorgung in den Fokus. Es müssen Konzepte für die Versorgung mit Nah- und Fernwärme entwickelt und Energiequellen dafür erschlossen werden. Hierbei wird es unter anderem um unterirdische Wärmequellen (Geothermie) gehen, um Großwärmepumpen, die mit Wasser aus Flüssen und anderen Gewässern arbeiten oder um die Nutzung von Abwärme, die bislang verpufft. Andreae bezeichnet denn auch die Stadtwerke als einen unverzichtbaren Akteur für die kommunale Wärmeplanung. Neben Wärmepumpen und Fernwärme seien insbesondere für den Wohnungsbestand auch gasbasierte Systeme, die künftig mit erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen betrieben würden, eine Option.

Doch um all dies umsetzen zu können, braucht es auch Ingenieure und andere Fachleute, um die sich derzeit viele Arbeitgeber bemühen. So steht denn auch der Thema Gewinnung von Mitarbeitenden auf dem dritten Platz der Prioritätenliste. Nach RND-Informationen ist ein Schwerpunkt, Spezialistinnen zu finden; Frauen sind in Stadtwerken häufig noch deutlich unterrepräsentiert.

Strategie vernachlässigt

Die viel diskutierte Digitalisierung ist dagegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich in den Hintergrund gerückt. Sie liegt in der aktuellen Befragung nach den wichtigsten Themen nur noch auf dem fünften Rang. Metin Fidan, bei EY für Green Transformation zuständig, empfiehlt ganzheitliche Lösungen für die Energieversorgung – also die sogenannte Sektorenkopplung. Die Bedeutung von Commodities, also Standardleistungen wie die Wasserversorgung, würden hingegen tendenziell an Bedeutung verlieren.

Die Befragung hat auch zu Tage befördert, dass im vergangenen Jahr strategische Themen nur bedingt angegangen wurden – auch weil der Energie-Einkauf offenbar große Kapazitäten gebunden hat. So hat nach wie vor noch mal jedes dritte Stadtwerk (29 Prozent) eine echte Dekarbonisierungsstrategie – es geht um klimafreundliche Lösungen für die Kunden und den eigenen Betrieb. Ein Fünftel hat mit diesem Thema bislang gar nichts am Hut. Und gut die Hälfte hat angegeben, sich in einem „strategischen Prozess“ zu befinden. Was durchaus interpretationsfähig ist. Der EY-Experte Siebel jedenfalls warnt: „Ohne Dekarbonisierungsstrategieen werden Stadtwerke ihre Rolle als Umsetzer der Energiewende vor Ort nicht gerecht werden können.“ Unter anderem das Erschließen neuer Geschäftsmodelle in der Wärmewende würden zu zentralen Handlungsfeldern in den kommenden Jahren.