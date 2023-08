Die Börsianer sind ein bisschen ratlos

Zahlen versprechen Klarheit. Aber das können sie in der aktuellen Berichtssaison nicht so recht einlösen. „Insgesamt war die Gewinnentwicklung uneinheitlich“, haben die EY-Fachleute gerade nach Durchsicht der 40 Dax-Quartalsberichte festgestellt.

Da gibt es Unternehmen, die den Gewinn im Jahresvergleich verdoppelt haben – Eon, Telekom, MTU. Andere haben ihn halbiert oder sind in die Verlustzone gerutscht – zum Beispiel die drei Chemiekonzerne Covestro, BASF und Bayer.

Ergebnisse voller Sondereffekte

Zu allem Überfluss strotzen die Ergebnisse vor Sondereffekten wie schwankenden Rohstoffpreisen und neu bewerteten Beteiligungen. Auch das trägt nicht zur erhofften Klarheit darüber bei, wie sich Unternehmensgewinne – und damit -bewertungen – weiter entwickeln werden.

Insgesamt überwiegt aber der trübe Grundton, auch international. „Obwohl die Berichte für das zweite Quartal der Unternehmen den Erwartungen entsprachen, sind sie 8 Prozent niedriger als vor einem Jahr“, schreibt etwa Chris Iggo von Axa Investment Managers. Und so seien Aktien bisher die Verlierer des August: „Die Bewertungen beginnen zu reagieren – auf die wohl noch länger hohen Zinsen und den schwierigeren Gewinnausblick.“

Für den Dax gilt das sowieso, denn er begann den Monat bei knapp 16.500 Punkten fast auf Rekordhöhe. Wohin sollte das dort oben noch führen? Vor allem in den ersten Augusttagen ging es also steil abwärts, und auch danach war keine Erholung von Dauer.

Für die vergangene Woche gilt auch an der Börse das EY-Prädikat „uneinheitlich“ – je nach Inhalt der gerade aktuellen Zwischenberichte versuchte sich der Markt an der einen oder anderen Richtung. Jetzt hat sich der Index unter 15.900 Punkten eingefunden, und die Berichtssaison läuft langsam aus. Von Montag an beschäftigen wieder Konjunkturdaten den Markt. Bei denen ist man ja schon froh, wenn sie uneinheitlich sind.

Stefan Winter ist leitender Wirtschaftsredakteur des RND. Er schreibt an dieser Stelle wöchentlich über Börse, Finanzmarkt, Aufstieg und Fall der Kurse – und über die Unternehmen dahinter.