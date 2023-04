Führen Sie noch (allein) oder teilen sie schon?

Weltweiter Überblick in Grafiken

Welche Länder auf Atomkraft setzen – und wo die Werke stehen

Während Deutschland am 15. April aus der Kernenergie aussteigt, werden in vielen anderen Ländern neue Reaktoren gebaut. Eine RND-Auswertung zeigt: Die Standorte befinden sich häufig am Rande des eigenen Staatsgebiets, nah an Nachbarländern und Küsten. Eine Übersicht mit Karten und Grafiken.