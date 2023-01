Gleichstellung: Männer, übernehmt Verantwortung!

Viele Männer haben kein Problem mit Frauenförderung, so lange sie sich nicht darum kümmern müssen. Das ist ein Problem, beklagt RND-Kolumnistin Wiebke Ankersen. In ihrer Kolumne „Chefinnensache“ erklärt sie, warum Frauen die Sache mit der Gleichstellung nicht alleine hinbekommen können.

„Die sollen das mit der Gleichstellung ruhig machen, ich bin da ganz offen, Frauen kriegen ja jetzt auch schon ganz viel Förderung.“

Ein freundlich gemeinter Satz, der aber ein Problem spiegelt: Die meisten Männer gehen erst einmal davon aus, das Ganze hätte nichts mit ihnen zu tun. Jedenfalls nichts mit ihrem persönlichen Verhalten.

Das ist aber ein Irrtum, und zwar einer mit Folgen – denn „das mit der Gleichstellung“ können Frauen leider nicht alleine hinbekommen.

Traut euch, Dinge anders und besser zu machen

Zum Einen sind auch im Jahr 2023 ganz einfach überwiegend Männer in den Entscheidungspositionen. Die Macht, Prozesse und Kulturen nachhaltig zu verändern und Chancengleichheit herzustellen, liegt also in ihrer Hand. Und damit auch die Verantwortung.

Zum Anderen: Wenn Männer an ihrem alltäglichen Verhalten nichts ändern, wird sich auch an der Situation der Frauen nicht viel ändern. Solange Frauen ganz überwiegend den Großteil der Haus- und Familienlogistik stemmen, können sie gar nicht dieselbe Zeit und Energie in den Job stecken wie Männer.

Deshalb: Männer, übernehmt Verantwortung – für den Change in den Unternehmen. Für familienfreundlichere, menschenfreundlichere Strukturen. Fördert und rekrutiert fair, seid Vorbilder, boykottiert rein männlich besetzte Gremien und Panels, vermeidet die Fallen unbewusster Denkmuster. Traut euch, Dinge anders und besser zu machen.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ihr könnt nur gewinnen

Und: Männer, übernehmt Verantwortung – für den Haushalt und für eure Kinder. Nehmt Elternzeit, arbeitet in Teilzeit, bleibt mit dem kranken Kind zu Hause. Besonders, wenn ihr Führungskräfte seid. Teilt Haus- und Familienarbeit partnerschaftlich auf. Nur so bekommen Frauen eine faire Chance, sich im Job genauso zu verwirklichen wie ihr. Das klingt banal, ist aber entscheidend.

Seid die Väter, die eure Kinder brauchen. Seid die menschlich reifen Führungskräfte, die eure Organisationen nachhaltig weiterentwickeln. Mehr Familienleben, bessere Arbeitsbedingungen: Ihr könnt nur gewinnen.

Dr. Wiebke Ankersen führt gemeinsam mit Christian Berg die gemeinnützige deutsch-schwedische Allbright-Stiftung, die sich für einen Kulturwandel in den Unternehmen und mehr Frauen in Führungs­positionen einsetzt. Im Wechsel mit anderen Autorinnen schreibt sie die RND-Kolumne „Chefinnensache“ über Gleichstellung, Diversität und den weiblichen Blick auf die Wirtschaft. Alle bisherigen Beiträge finden Sie hier.