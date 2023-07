Urlaubsplanung: lieber abseits der Herde reisen – und dabei Geld sparen

Preise vergleichen lohnt sich, das ist eine Binsenweisheit. Bei der Urlaubsplanung kann das nicht nur Geld sparen, sondern sogar zu einem besseren Erlebnis führen. Neulich plante ich einen Zwischenstopp in Slowenien. Mein erster Impuls war der Bleder See. Kurzfristig in der Hauptsaison hätte es dort aber entweder Zimmer für deutlich mehr als 100 Euro pro Nacht gegeben – oder den Hostelschlafsaal, umringt von Partyvolk. Für das eine war ich zu knausrig, für das andere zu ruhebedürftig.

Ich schaute erneut auf die Landkarte. Eine Bahnstation hinter Bled kommt eine Stadt namens Kranj. Sagte mir zunächst nichts – ich klickte mich durch die Übernachtungsangebote. Schließlich landete ich bei 50 Euro inklusive Frühstück in einer netten Pension. Fußballfans wissen, die 2. Liga ist auch spannend. Natürlich hängen solche Urlaubsschnäppchen immer von den Umständen ab. Wer die Sehenswürdigkeiten von Paris auskosten möchte, wird sich kaum in einer Trabantenstadt wohlfühlen. Wenn es genau die Insel Spiekeroog sein soll, sind die Wahlmöglichkeiten ebenso begrenzt. Aber je offener man selbst ist, umso vielfältiger sind die Optionen.

Abseits der Hauptziele fühlt man sich manchmal weniger als Tourist

Wie „authentisch“ ein Reiseziel wirklich ist, lässt sich schwer beurteilen. Doch wer nicht der ersten Idee folgt, fühlt sich oft ein bisschen weniger als Tourist. In Frankreich habe ich großartige Tage in Angoulême im Südwesten verbracht, in einem Hotel im Industriegebiet, aber mit entspanntem Frühstück, tollem Badesee für die Kinder in der Nähe und einer Altstadt voller Entdeckungen. Auch Kranj überraschte mich sehr positiv: eine sympathische Universitätsstadt mit lebendigem Zen­trum, man hört auf der Straße eher Slowenisch als Englisch oder Deutsch, gut gelegen für Ausflüge. Nach Bled bin ich einmal gefahren. Eine endlose Autoschlange schob sich im Schneckentempo an der schönen Seepromenade vorbei. Und ich war ganz zufrieden, dass mich das Herumprobieren zu neuen Zielen geführt hatte.

