Vorsicht vor zu viel Dividendenfreude!

Im Frühling freuen sich die Aktionäre über die Ausschüttung ihrer Dividenden. Dagegen spricht zwar nichts, meint Finanzfachmann Hendrik Buhrs in seiner Kolumne „Der Haushälter“. Anleger sollten sich aber gut überlegen, was sie mit dem Geld anstellen.

Im Frühling kommen nicht nur die Baumblüten raus, sondern auch die Dividenden ins Depot. Letzteres passiert normalerweise parallel zur jährlichen Aktionärsversammlung. Diese Woche ist die Telekom dran, dann folgen weitere beliebte Aktien wie die Allianz, BASF oder Mercedes-Benz. Rund um die Ausschüttung gibt es aber Missverständnisse, gerade bei Börsenneulingen, die für meinen Geschmack oft zu viel Aufhebens um sie machen.

Die Dividende ist kein Geschenk oder Bonus. Sie kommt ja aus dem jeweiligen Unternehmen, das jeden Euro nur einmal ausgeben kann. Man könnte also ketzerisch fragen: Sind Sie schlauer als die Manager? Anders gesagt: Haben Sie eine bessere Verwendung für das Dividendengeld, als dass es investiert bleibt und für zukünftige Gewinne sorgen kann?

Wenn Sie die Rendite ins Restaurant oder gar zum Urlaubsziel tragen wollen, gönnen Sie sich das um Himmels willen. Aber wer auf die Frage unschlüssig schulterzuckt, sollte die Dividenden lieber jährlich wieder anlegen. Haben Sie keine Einzelaktien, sondern einen Fonds, können Sie das bequem delegieren. Denn Fonds vom Typ Thesaurierer behalten die Ausschüttungen ein und kaufen für Sie frische Aktien. Für den langfristigen Vermögensaufbau ist das am praktischsten.

Schauen wir zwei ETFs an, in denen an sich das Gleiche drinsteckt, der Aktienindex MSCI World. Aber einer ist wiederanlegend und macht aus 1000 Euro in zehn Jahren das Doppelte, 2000 Euro. Seine Gesamtrendite setzt sich aus Kurswachstum und reinvestierten Dividenden zusammen. Der andere hat jedes Jahr 2 Prozent an Sie ausgeschüttet, das passt als Faustregel. Ihm bleibt so weniger Substanz. Aus 1000 Euro werden hier nur 1660 Euro. Freuen Sie sich gern über Dividenden, aber verbuchen Sie sie realistisch.

Der vermeintliche Trick, eine Aktie (oder einen ETF) kurz vor dem Zahltag zu kaufen, dann zu kassieren und wieder abzustoßen, klappt übrigens nicht. Sonst würde das natürlich jeder machen. Am Tag der Ausschüttung sinkt der Kurs um diesen Betrag.

Hendrik Buhrs ist Geldanlage­redakteur bei „Finanztip“ und kümmert sich an dieser Stelle ums Haushalten. Weitere Tipps gibt er in seinen Ratgebern und dem wöchentlichen Newsletter (finanztip.de/newsletter). Alle bisherigen Kolumnen­­beiträge finden Sie hier.