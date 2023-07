Spektakel um das Heizungsgesetz: Alles nur Theater?

GSP hat einen neuen Schulleiter

Dr. Markus Oddey ist neuer Schulleiter an der Gemeinschaftsschule Probstei

Die Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg mit angeschlossener Oberstufe hat einen neuen Schulleiter: Markus Oddey, bisher Oberstufenleiter und Sportkoordinator an der IGF in Friedrichsort.