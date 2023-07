Soziales Unternehmertum: Erfolgsformel der Zukunft

Positive Veränderungen in der Gesellschaft anzustoßen ist gar nicht so schwer. Nachhaltige Lebensmittel kaufen, an gemeinnützige Organisationen spenden oder im Sportverein helfen: All das hat positive Wirkung, auch wenn sie nicht unmittelbar messbar ist. Die Welt ist nun mal komplex. Unternehmen können das auch. Viele haben erkannt, dass sozial verantwortungsvolles Handeln ein echter Wettbewerbsvorteil ist.

Sie unterstützen und fördern gesellschaftliches En­gage­ment, oft auch das ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Andere setzen im Kerngeschäft auf sozial und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften. Kennen Sie diese amerikanische Outdoormarke, die mit nachhaltig und fair produzierter Bekleidung erfolgreich ist? Sie ist ein gutes Beispiel.

Positiver Wandel als zentrales Ziel der Aktivitäten

Sozialunternehmen gehen noch einen Schritt weiter. Mit innovativen Ideen, Angeboten und Produkten schaffen sie in vielen Branchen aktiv Lösungen für soziale und ökologische Herausforderungen unserer Zeit, zum Beispiel im Bildungsbereich, im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Energieversorgung, in Landwirtschaft, Baugewerbe oder im Immobiliensektor. Ein positiver Wandel der Gesellschaft wird von ihnen nicht nur nebenbei bewirkt, sondern ist zen­tra­les Ziel der Aktivitäten.

Neben einigen etablierten Unternehmen sind es meist junge Gründerinnen und Gründer, die von Beginn an auf Social Impact setzen. Sie sind nicht nur „Gutmenschen“, sondern wirtschaftlich oft sehr erfolgreich. Gemeinsam mit Investoren und Investorinnen, die der guten Wirkung und dem Erfolg sozialer Ideen vertrauen, aktivieren sie ein großes finanzielles Potenzial für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft.

Soziales Unternehmertum kann wirtschaftlich sehr erfolgreich sein

Gute Beispiele für soziale Unternehmen gibt es inzwischen viele. Von der Vermittlungsplattform zur Integration von Geflüchteten über die ukra­i­ni­sche Brotbäckerei bis hin zur fair produzierten Limonadenmarke: Soziales Unternehmertum kann wirtschaftlich sehr erfolgreich sein – und gleichzeitig die Welt ein Stückchen besser machen.

Dr. Andreas Rickert, Vorstand des gemeinnützigen Beratungsunternehmens Phineo, ist Experte für Social Impact und strategisches gesellschaftliches Engagement. Er schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel mit anderen über den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.