Spenden statt kleben

Überschwemmungen in Libyen, Erdbeben in Marokko, Zigtausende Tote und Menschen ohne Obdach – der Klimawandel zerstört die Natur und fordert immer häufiger dramatisch viele Opfer. Mir scheint, als würde er uns allen entgegenschreien: Nehmt mich doch endlich ernst!

Ja, wir müssen handeln! Aber wie und was hilft wirklich? Kleben fürs Klima, da bin ich sicher, ist keine gute Idee. Ich engagiere mich seit Jahren für eine offene, nachhaltige und friedliche Welt, aber auch ich weiß: Die Antwort ist so komplex wie die Herausforderungen. Den Kopf in den Sand zu stecken ist dennoch keine Option. Jeder Beitrag hilft. CO₂-Ausstoß verringern, Konsumverhalten ändern, zum Mitmachen motivieren: Auch kleine Dinge haben positive Wirkung, langfristig und in Summe allemal.

Spenden können auch präventiv wirken

In akuten Krisen und Ka­ta­stro­phen wollen viele Menschen direkt helfen. Spenden an etablierte Hilfsorganisationen sind sinnvoll. Sie haben eine starke In­fra­struk­tur und große Erfahrung. Auch private Initiativen – von der Spendensammlung in der Nachbarschaft bis hin zu Unternehmen, die mit Sachspenden helfen wollen – bekommen Unterstützung, zum Beispiel bei Organisationen wie We Aid.

Spenden können aber auch präventiv wirken. Von Waldprojekten über CO₂-Kompensation per On­line­tool bis zu Bildungsangeboten für junge Menschen: Es gibt viele kleine und große Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich wirkungsvoll für den Klimaschutz engagieren. 14 von ihnen erhalten demnächst das Wirkt-Siegel, eins von zwei großen Spendensiegeln in Deutschland. Ich verspreche Ihnen: Bei diesen Organisationen bewirken Spenden für den Klimaschutz wirklich etwas.

Ob Einzelpersonen oder Gruppen, ob kleiner Verein oder großes Unternehmen: Wer mit Herz, Verstand und Strategie ans Helfen herangeht, kann viel für eine sozial und ökologisch nachhaltige Gesellschaft tun. Ich kenne zum Glück eine Menge Menschen, die das tun. Bei aller Sorge schaue ich deshalb zuversichtlich in die Zukunft. Handeln hilft, am besten gemeinsam!

Dr. Andreas Rickert, Vorstand des gemeinnützigen Beratungsunternehmens Phineo, ist Experte für Social Impact und strategisches gesellschaftliches Engagement. Er schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel mit anderen über den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.