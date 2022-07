Stoppt den Ausbau des Straßen- und Gasnetzes!

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung; Archivbild).

Bahn, Gas, Atom – über Jahrzehnte hat die Politik in den Bereichen Verkehr und Energie die falschen Anreize gesetzt, findet RND-Kolumnist Holger Krawinkel. In der Kolumne „Greenformation“ analysiert er, wozu die Fehlsteuerung geführt hat, und was die Politik nun tun muss, um Wege aus dieser Sackgasse zu finden.