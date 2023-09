Das traurige Vermächtnis der Liz Truss

Wenn Briten an Liz Truss erinnert werden, verdrehen sie genervt die Augen oder seufzen tief. Schließlich hat ihre Amtszeit, die kürzer war als die Lebensdauer eines Kopfsalats, das Land viel Geld gekostet.

Den Schaden verursachte die Ex‑Premierministerin im Herbst 2022 mit ihrem sogenannten Minibudget, das trotz Warnungen schnell entworfen und noch schneller auf den Weg gebracht werden sollte.

Die Idee war, Steuern zu senken und Regulierungen abzubauen. Anders als von Truss erhofft, reagierten die Märkte und die Wirtschaft schockiert auf die Pläne. Das Pfund fiel auf ein Rekordtief, die Zinsen für Staatsanleihen schossen in die Höhe. Ein Finanzkollaps drohte. Schließlich blieb der konservativen Regierungschefin nichts anderes übrig, als zurückzurudern.

Das schaffte nicht einmal Boris Johnson

Nach nur 49 Tagen im Amt wurde sie aus Downing Street Nummer 10 gejagt – so schnell wie kein Premierminister vor ihr. Ihr gelang damit, was kaum jemand für möglich gehalten hatte. Sie schadete dem Ansehen der konservativen Partei noch mehr als ihr Vorgänger Boris Johnson.

Vermisst hat sie deshalb aus nachvollziehbaren Gründen eigentlich niemand. Schließlich mussten Hausbesitzerinnen und ‑besitzer deutlich mehr Geld aufbringen, um ihre Hypotheken abzuzahlen. Umfragen zufolge war und ist sie die unbeliebteste Parteichefin aller Zeiten. Und auch innerhalb der konservativen Partei wünschen sich viele, es hätte diese peinliche Episode nie gegeben.

Ein Buch für die Rettung des Westens

So viel Gegenwind würde den meisten genügen, um sich für den Rest ihres Lebens zu verkriechen. Aber Truss ist nicht wie die meisten Menschen. Die 48‑Jährige kündigte ein Buch mit dem Titel „Ten Years to Save the West“ („Zehn Jahre, um den Westen zu retten“) an – um ihre politischen Erfahrungen weiterzugeben, wie sie sagte.

Und als wäre das nicht genug, meldete sie sich Anfang dieser Woche mit einem Auftritt bei einer Londoner Denkfabrik zurück. In einer Rede verteidigte sie erneut ihren im vergangenen Jahr eingeschlagenen Kurs. Mit mehr Zeit wäre die Wirtschaft gewachsen, betonte sie.

Damit verfolgte sie eine altbewährte Strategie nach dem Vorbild Boris Johnsons: Optimismus verbreiten und das politische Establishment verdammen. Eigentlich eine Frechheit. Doch die erregten Zwischenrufe blieben aus. Stattdessen breitete sich eine bleierne Müdigkeit im Raum aus. Nach einer Stunde verlor sich die Provokation in einem langen, ausgiebigen Gähnen. Kein Wunder: Truss war schon früher für ihre schlechten Reden bekannt.

Eine Haut wie ein Nashorn

Auf dem Tory-Parteitag 2014 prahlte sie zum Beispiel damit, dass Yorkshire-Tee bald nach China verkauft werde. Nach jeder Aussage lächelte sie künstlich und wartete auf Applaus. Viele Briten lachten damals darüber. Doch die Politikerin ließ sich von der Kritik nicht unterkriegen. Sie arbeitete an ihrem Image.

Mit anderen Worten: Sie ist extrem widerstandsfähig und hat eine Haut so dick wie die eines Nashorns. Deshalb ist es ihr einst gelungen, die gläserne Decke in Westminster zu durchbrechen, und deshalb lässt sie auch heute nicht locker. Ein trauriges Vermächtnis. Denn sie hat damit auch bewiesen, dass eine Frau in einer Führungsposition in bestimmten Fällen genauso nutzlos sein kann wie ein Mann.

Susanne Ebner ist Großbritannien-Korrespondentin des RND. Wie sich die Wirtschaft in ihrer Region schlägt, beschreibt sie hier regelmäßig im Wechsel mit RND-Korrespondenten aus anderen Hauptstädten.

