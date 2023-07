Die Krise erinnert an die Neunziger

Es kostet einige Mühe, den beiden Daten vom Freitag eine positive Wendung zu geben. Inflation gesunken, Schrumpfung der Wirtschaft gestoppt, könnte sie lauten. Der Wahrheit näher kommt man mit: Inflation hartnäckig hoch, Wirtschaft ohne Impulse. Und vor allem: Entwicklung auf beiden Feldern schlechter als in anderen Ländern.

Damit liegt der Gedanke nahe, dass es um mehr als nur ein Konjunkturproblem geht. Die Leitzinsen etwa sind in der Euro-Zone für alle gleich hoch, die Lieferketten sind die gleichen, und unter gestiegenen Energiepreisen leiden viele – wenn auch in unterschiedlichem Maß. Es muss also strukturell etwas schiefgegangen sein.

Plötzlich wieder „kranker Mann Europas“

Vieles erinnert im Moment an die späten Neunzigerjahre, nicht nur der eilig aufgewärmte Begriff vom „kranken Mann Europas“. Auch damals wuchsen sehr grundsätzliche Zweifel an der deutschen Wettbewerbsfähigkeit, und die Überzeugung schwand, es schaffen zu können.

Eine weitere Parallele: Auch damals hatte zuvor ein Thema lange alles beherrscht – die deutsche Einheit. Politik war jahrelang nach den Regeln des Krisenmanagements gemacht worden: schnelle weitreichende Entscheidungen mit einer einzigen absoluten Priorität. Was falsch gelaufen oder ganz liegen geblieben war, fiel erst mit Verspätung auf. Das Gleiche werden wir nach dem Dauerkrisenmanagement der vergangenen Jahre erleben.

Die Neunziger führten in die Agenda 2010, und eine ehrliche Bestandsaufnahme des Reformbedarfs ist auch jetzt nötig. In einem entscheidenden Punkt fällt es viel leichter als damals: Das Problem heißt nicht Massenarbeitslosigkeit.