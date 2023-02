Die Inflation ist ein zähes Phänomen

Den Deutschen wird nicht zu Unrecht ein leicht neurotisches Verhältnis zur Inflation nachgesagt. Nicht nur wegen deren Höhe zeigt sich jetzt allerdings auch, dass dieses Phänomen zu Recht gefürchtet wird: Die Bekämpfung ist schwierig, langwierig und mit beträchtlichen Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Kommen die Preise einmal ins Laufen, sind sie nur noch schwer und oft unter Opfern einzufangen.

So ist die gute Nachricht des Tages – es gibt sie tatsächlich bei 8,7 Prozent Teuerung –, dass die Inflation im Januar nicht so deutlich zugenommen hat, wie viele erwartet haben und nun wohl der Scheitelpunkt erreicht sein dürfte. Der wird noch in den Februar hineinreichen, und ab März sollte es dann spürbar abwärts gehen. Öl- und Gaspreise haben sich im Großhandel weitgehend normalisiert, aktuell liegen sie sogar niedriger als vor einem Jahr.

Billigere Energie ist nicht alles

Damit wird bald die Richtung bei den Preisen stimmen – mehr aber auch nicht. Längst sind Preise und logischerweise auch Löhne auf breiter Front gestiegen. Diese Bewegung beruhigt sich nicht automatisch wegen fallender Energiepreise, und sie ist wegen vieler Sonderfaktoren extrem schwer zu prognostizieren. Rund drei Prozent Inflation, die viele Experten zum Jahresende erwarten, bedeuten zwar aus heutiger Sicht eine große Entspannung, aber keinen stabilen, wünschenswerten Zustand. Die Europäische Zentralbank wird sich weiter schwer tun, ihn zu erreichen.

Die EZB hätte diese Inflationswelle nicht verhindern können. Aber sie hätte sich und die Öffentlichkeit sehr viel früher darauf einstellen müssen, im Fall der Fälle zu reagieren. Das ist nicht geschehen, weil die Notenbanker seit 2009 ihre Rolle als Retter des Finanzsystems gelernt haben. Für mehr reichte die Fantasie offenbar nicht mehr. Aus den vergangenen beiden Jahren haben sie hoffentlich gelernt, dass es leichter ist, der Inflation vorzubeugen, als sie zu bekämpfen.