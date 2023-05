Neuausrichtung nach der Krise: Am Automarkt wird es wieder eng

Preisstreit mit Gummibärchenhersteller

Warum es bei Lidl keine Haribo-Produkte mehr in den Regalen gibt

Haribo will mehr Geld für seine Produkte – und Lidl will nicht zahlen. Deshalb gibt es Gummibärchen und Co. beim Discounter nicht mehr in den Regalen, wie der Chef von Lidl in Deutschland bestätigt. Er dämpft zudem die Erwartungen auf eine rasche Preiswende.