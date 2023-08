Konto in einem anderen Land: Vorsicht bei Auslandszinsen

Eine Rechenaufgabe: Wenn Sie 10.000 Euro ein Jahr lang zu 2 Prozent Zinsen anlegen, über wie viele Euro Zinsen können Sie sich am Ende freuen? Wer 200 Euro sagt, kann zwar Prozentrechnung, übersieht aber die deutsche Abgeltungssteuer. Denn ist das Geld bei einer inländischen Bank angelegt, läuft der Steuerabzug automatisch. Sie bekommen den Zinsbetrag netto ausgezahlt, also um 25 Prozent Abgeltungssteuer plus Soli reduziert. Von den 200 bleiben 147,25 Euro. Kirchenmitglieder zahlen zusätzlich rund 4 Euro.

Allerdings liegen Sparkonten manchmal auch im Ausland. Ob es die französische Großbank, der Spezialfinanzierer aus den Niederlanden oder der schwedische Zahlungsdienstleister ist – sie überweisen in der Regel brutto wie netto, also tatsächlich die 200 Euro. Die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt müssen jetzt Sie erledigen. Zwar sind die Zinsen erst seit vergangenem Sommer geklettert, aber die Regel sagt: Sobald jemand Kapitalerträge hat, von denen noch nicht die deutsche Steuer einbehalten wurde, muss er dies in der Steuererklärung bis Anfang Oktober nachholen.

Freistellungsauftrag nützt in Amsterdam, Paris oder Stockholm nichts

Rückendeckung bekommen Sie natürlich vom Sparerfreibetrag, voriges Jahr noch 801 Euro pro Person. In unserem Beispiel hätten Sie den bei einem deutschen Institut ja sicherlich vorgemerkt. Und auch hier gibt es einen Unterschied zwischen inländischen und den meisten ausländischen Banken: Ein Freistellungsauftrag nützt Ihnen in Amsterdam, Paris oder Stockholm nichts.

Das heißt übrigens nicht, dass Sie schlussendlich nicht auch als grenzüberschreitender Sparer vom Freibetrag profitieren, aber er muss eben über die Steuererklärung geradegezogen werden. Die bevorstehende ist in dieser Hinsicht eine hilfreiche Fingerübung, bevor es in einem Jahr dann richtig lässig wird mit den – 2023 höheren – Zinserträgen.

Hendrik Buhrs ist Geldanlageredakteur bei „Finanztip“ und kümmert sich an dieser Stelle ums Haushalten. Weitere Tipps gibt er in seinen Ratgebern und dem wöchentlichen Newsletter (finanztip.de/newsletter). Alle bisherigen Kolumnen­beiträge finden Sie hier.