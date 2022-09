Krebserregende Inhaltsstoffe: Großer Rückruf von Speiseeis in Deutschland

Kaum Künstliche Intelligenz in Deutschland: Zwei von drei Firmen sehen keinen Bedarf

Sie gilt als eine der Schlüsseltechnologien schlechthin: Aber in Deutschland stagniert die Anwendung von Künstlicher Intelligenz. Während die Technologie in China und in den USA schon breit eingesetzt wird, sehen in Deutschland viele Firmen nicht einmal Bedarf. Dabei gibt es durchaus Positivbeispiele.