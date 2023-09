Neue Strecken braucht die Bahn

Newsletter „Post aus dem Newsroom“

Holstein-Stadion Kiel: Kommt die Gründung einer neuen Stadiongesellschaft?

Kurz vor dem Wochenende verraten wir Ihnen in der „Post aus dem Newsroom“, was Sie am Samstag und Sonntag in der Region erleben können. Zudem werfen wir einen Blick auf den Stand der Umbau-Pläne am Holstein-Stadion und greifen erneut die Entführung einer Rendsburgerin auf.