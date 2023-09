„Faires Losverfahren für alle“ gefordert: Kritik an Wissings Solarförderung für E-Autos

Nachhaltigere Akkus für doppelte Reichweite

Wie ein früherer Apple-Manager auf dem E-Auto-Markt durchstarten will

Ein früherer Apple-Ingenieur will die größte Schwäche der E-Autos beseitigen. Nächstes Jahr will das Start-up Our Next Energy die Serienproduktion starten. Ein großer deutscher Hersteller ist mit an Bord.