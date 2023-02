﻿Bier-Streit: Ist Krombacher „Eins“ gar nicht einzigartig?

Krombach/Geldern. „Eins für dich – Eins für mich“: Dieser Slogan ziert seit 2016 die Flaschen der Pils-Marke „Eins“ der Micro-Brauerei Fleuther mit Sitz in Geldern am Niederrhein. Nun bekommt das Wortspiel einen ganz neuen „Beigeschmack“, der den Brauern am Niederrhein so gar nicht munden möchte: „Eins für Dich“, exakt diese Einladung ist nämlich auch auf jenen Flaschen der Sorte „Eins“ zu lesen, die die Krombacher Brauerei im März auf den Markt bringt.

Seit 2016 hat die Micro-Brauerei Fleuther ein Pils namens "Eins" auf dem Markt. Damals war dies wohl noch einzigartig. © Quelle: Fleuther

Bahnt sich hier ein rechtlicher Streit an, bei dem, der Vergleich drängt sich auf, David gegen Goliath antritt? Rund 350 Hektoliter Bierausstoß in Geldern stehen jährlich rund 7,6 Millionen am Fuße des Kindelsbergs gegenüber.

„Mit unserem neuen EINS Hell setzen wir auf EINSigartigkeit – sowohl beim Geschmack, als auch beim Design und in der Kommunikation“: So wird Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei, in der Pressemitteilung zur Markteinführung zitiert. Hinter der „Einsigartigkeit“ dürfte nun aber ein Fragezeichen stehen.

Fleuther wirbt seit 2016 für „EINS“

Fleuther Craftbeer, das sind Oliver Stöcker und Sylvana Westphal, die 2016 eine GbR gegründet haben und ihre Biere als Lohn-Brauer mit Leidenschaft bei „Pott‘s Brauerei“ in Oelde produzieren. Von dem neuen „Hellen“ aus Krombach erfuhr das Duo über Bekannte. Stöcker: „Meine erste Reaktion war: „Wollt ihr mich veräppeln?“ Hauptberuflich ist der 47-Jährige im Außendienst tätig. Seine Mission dort: Weihnachtsbeleuchtung. „Noch kann ich nicht von unseren Bieren leben“, sagt er und räumt ein: „Wir haben uns die Marke ‚Eins‘ nicht schützen lassen. Das heißt aber nicht, dass wir chancenlos sind. So einfach ist das nicht!“

Duo hat Fachanwalt eingeschaltet

Das Duo aus Geldern hat einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz eingeschaltet. Christoph Friedrich Jahn aus Münster habe „Krombacher“ am 22. Februar angeschrieben. In dieser „Berechtigungsanfrage“ werden die Siegerländer über die Historie des „Eins“-Produkts aus Geldern informiert. „Es stellt sich offenkundig die Frage, weshalb Ihre neue Biersorte mit dem gleichen Namen sowie Slogan vermarktet werden soll wie das Bier meiner Mandantin“, ist darin zu lesen. Produkte der beiden Brauereien stünden in manchen Verkaufsregalen sogar nebeneinander, beide Unternehmen hätten ihren Sitz in NRW.

Fleuther sei seit der Gründung auf einschlägigen Messen präsent, über „Eins“ sei auch in Medien berichtet worden: „Bitte teilen Sie bis zum 1. März mit, mit welcher Begründung Sie sich berechtigt sehen, den von meiner Mandantin schon seit langem genutzten Namen EINS für die Biersorte sowie gleichzeitig den Slogan ‚Eins für dich - Eins für mich‘ zu verwenden.“

Krombacher: „Haben das Marktfeld analysiert“

In Krombach bleibt man gelassen. „Krombacher EINS Hell ist das Ergebnis eines eigenständigen Entwicklungsprozesses, währenddessen wir selbstverständlich auch das Marktfeld analysiert haben“, teilt Peter Lemm, Pressesprecher der Krombacher Brauerei, auf SZ-Anfrage mit. „Registrierte Marken mit dem Bestandteil ‚EINS‘ waren nicht in den Ergebnissen unserer Recherchen enthalten. Daraufhin haben wir uns die Wort-/Bildmarke im Jahr 2022 entsprechend eintragen lassen.“

Offensichtlich ist EINS eine gute Idee, jedoch zweimal unabhängig erdacht. Peter Lemm, Krombacher Brauerei

Oliver Stöcker und Sylvana Westphal brauen seit 2016 Bier. Seitdem ist auch ihr Pils "Eins" auf dem Markt. Ein "Zwei" gibt es auch schon: Das ist die alkoholfreie Variante. © Quelle: privat

Die Nordsiegerländer bedauern, „dass die Eigenständigkeit und die kreative Entwicklungsleistung unseres Neuproduktes offenbar in Zweifel gezogen wird“ und kommen zu dem Schluss: „Offensichtlich ist EINS eine gute Idee, jedoch zweimal unabhängig erdacht.“ Bleibt es beim Verkaufsstart Ende März? „Selbstverständlich“, betont Lemm. Und er fügt hinzu: „Bisher liegt uns das öffentlich zitierte Schreiben nicht vor, wir prüfen aber aktuell, ob es an irgendeiner Stelle bei uns im Haus eingegangen sein könnte.“

Was wir in einem Jahr an Bier ausstoßen, schafft Krombacher wahrscheinlich in 20 Minuten. Oliver Stöcker, Brauer aus Geldern

Im heimischen Keller fing alles an

Stöcker und Westphal warten indes gespannt auf die Antwort aus dem Siegerland. „Was wir in einem Jahr an Bier ausstoßen, schafft Krombacher wahrscheinlich in 20 Minuten“, fasst Stöcker die Unterschiede in Worte. „Ich war immer Biertrinker, fand den Geschmack schon immer toll. Und so haben wir vor ein paar Jahren unser erstes Getränk im Keller entwickelt. In einem 20-Liter-Einkocher“, erinnert es sich gerne an die Anfänge.

Die unterschiedlichen Rezepturen – so gibt es z. B. auch ein alkoholfreies Pils namens „Zwei“ – entwickeln Stöcker und Westphal derweil an ihren kleinen Sudkesseln. Schmeckt ihm eigentlich Krombacher Bier? „Ich fand es bis jetzt nicht schlecht“, sagt Oliver Stöcker und fügt hinzu: „Mal schauen, ob sich daran jetzt etwas ändert ...“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Siegener Zeitung“.