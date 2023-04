Wo sind all die Hähnchen hin?

Berlin. Ob ausgepustet und bemalt oder gekocht: Zum Osterfest sind Eier unverzichtbar. Der Bedarf ist in Deutschland gedeckt, wenn auch zu immer höheren Preisen. Zeitweise bis zu 20 Prozent mehr mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr für eine Packung Eier auf den Tisch blättern, in diesem April sind es noch einmal 15 Prozent mehr.

In der vergangenen Woche habe der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Paket mit zehn Eiern aus Bodenhaltung in der Größe M bei 2,02 Euro gelegen, sagte Mechthild Cloppenburg, Expertin der Agrarmarkt Informationsgesellschaft (AMI) mit Sitz in Bonn. „Vor einem Jahr lag der Preis noch bei 1,75 Euro.“ Die Gründe für den abermaligen Preisanstieg liegen in den deutlich gestiegenen Preisen für Energie, Futter und Löhnen.

„Nachfrage nach Eiern ist stabil hoch“

„Die Nachfrage nach Eiern ist stabil hoch“, sagt Henner Schönecke, Vorsitzender des Bundesverbands Ei, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aber die Verbraucher versuchen wegen der Inflation, wie bei allen Lebensmitteln, auch beim Eierkauf möglichst günstige Angebote zu finden. Die günstigsten Eier, meist Bodenhaltung, sind zurzeit besonders gefragt, auch günstige Bioeier beim Discounter. Hochpreisige Bioware hat es zurzeit sehr schwer.“

Auch das seit 2022 geltende Verbot des Kükentötens treibt die Preise. Männliche Eintagsküken aus der Legehennen­aufzucht haben im Milliardengeschäft ums Ei keinen wirtschaftlichen Nutzen. Deshalb wurden in der Vergangenheit rund 45 Millionen Küken unmittelbar nach dem Schlupf getötet – ehe 2022 das Verbot kam. Ex‑Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ließ sich damals für diesen „bedeutenden Fortschritt für den Tierschutz“ feiern. Landwirtschafts­verbände kritisierten den „nationalen Alleingang“ und willkürliche Bestimmungen im Gesetz.

Was passiert mit den männlichen Küken?

Rund ein Jahr später sind die Folgen unübersehbar: Die Zahl der Brütereien für Legehennen in Deutschland ist drastisch zurückgegangen. Nur noch acht Betriebe haben überlebt. 2022 sind 45 Prozent weniger Legeküken in deutschen Brütereien geschlüpft, der Rest wird importiert, vor allem aus den Niederlanden und Polen.

Was aber passiert mit den männlichen Küken, die nicht mehr getötet werden dürfen? Laut der Verbraucher­schutz­organisation Foodwatch gibt es über den Verbleib von fast neun Millionen Küken, die 2022 geschlüpft sind „nur Teilaussagen oder sich widersprechende Angaben“. Viele Hähnchen sollen in Polen aufgezogen, geschlachtet und exportiert werden – zum Teil nach Afrika, wo sie als Billigangebote lokale Märkte negativ beeinflussen. Laut Foodwatch habe eine Brüterei gegenüber den Landes­behörden sogar angegeben, die männlichen Küken zur Tötung ins Ausland zu schicken.

„Bruderhähne“ müssen aufgezogen werden

Einige werden aber auch in Deutschland aufgezogen und vermarket, etwa für Geflügelriegel oder als Hähnchenbrust im Glas. Malte Wolter von der Brüterei Ab Ovo hat sich auf diesen Markt konzentriert. Er sagt dem RND: „Wir ziehen pro Jahr mehrere Millionen Bruderhähne auf und vermarkten sie schlachtreif ab Stall. Es gibt einen Markt für Bruderhahnfleisch. Sie wachsen langsam, aber es ist immer noch besser als das Zweinutzungshuhn.“ Hühnerrassen, die sowohl gute Legeleistung bringen als auch Fleisch ansetzen, erreichen nicht die Werte der perfektionierten Landwirtschaft: „Da macht der Züchter doppelt Minus“, sagt Wolter.

Die sogenannten Bruderhähne müssen auch bei Importhennen aufgezogen werden – wenn der Betrieb die Eier mit einem Siegel des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT) vermarkten will. Die meisten Supermarkteier haben dieses Siegel.

Bei den Betrieben steigt wieder die Nachfrage nach günstigeren Legehennen mit Kükentöten aus dem Ausland, die Nachfrage nach Hennen ohne Kükentöten geht zurück. Malte Wolter, Geschäftsführer der Brüterei Ab Ovo

Betriebe, die nur regional vermarkten oder ihre Eier an die Industrie verkaufen, können darauf verzichten. Der Preisdruck sorgt dafür, dass nach wie vor Hennen importiert werden, deren „Brüder“ als Eintagsküken getötet werden, berichtet Brancheninsider Wolter: „Durch den Ukraine-Krieg haben wir deutlich erhöhte Futterkosten. Die Kunden greifen verstärkt zum günstigen Ei. Bei den Betrieben steigt wieder die Nachfrage nach günstigeren Legehennen mit Kükentöten aus dem Ausland, die Nachfrage nach Hennen ohne Kükentöten geht zurück.“

Özdemir will Regelung ändern

Neben dem Verbot des Tötens frisch geschlüpfter Küken brachte die frühere Landwirtschafts­ministerin Klöckner noch eine andere Regelung auf den Weg: Ab 2024 soll ein strengeres Tierschutzgesetz greifen, das auch Hühner­embryonen im Ei schützt. Geschlechts­bestimmungen sind nur noch bis zum siebten Bebrütungstag möglich, danach dürfte ein Ei nicht mehr zerstört, beziehungsweise zu Futtermittel verarbeitet werden.

Ausgerechnet Klöckners grüner Nachfolger Cem Özdemir plant nun, Brütereien mehr Zeit zu geben. Das Landwirtschafts­ministerium beruft sich auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach Hühnerembryonen vor dem 13. Bebrütungstag kein Schmerzempfinden haben sollen. „Insofern wäre ein Beibehalten der geltenden Regelung kaum zu rechtfertigen und rechtlich angreifbar“, sagte eine Ministeriumssprecherin dem RND.

Tierschutzbund kritisiert die Pläne

Der Deutsche Tierschutzbund wirft dem Ministerium vor, vor der Branche einzuknicken. „Das Kükentöten, ob im Ei oder nach dem Schlüpfen, ist rigoros zu verbieten“, so Präsident Thomas Schröder. Vielmehr müsse die Umstellung auf die sogenannten Zweinutzungshühner angestrebt und gefördert werden. „Alle anderen Alternativen stellen den wirtschaftlichen Nutzen über den Tierschutz und verstoßen somit gegen das im Grundgesetz verankerte Staatsziel Tierschutz.“

Das Ministerium verweist auf bereits bestehende Förderungen mit Blick auf die Zweinutzungshühner und beruft sich auf die von der TU München durchgeführten Studien. Eine solche Änderung im Tierschutzgesetz müsste nun noch den Bundestag und den Bundesrat durchlaufen. „Sie soll schnellstmöglich in Kraft treten, jedenfalls vor dem Jahr 2024“, heißt es aus dem Ministerium.

Ampelpolitiker stehen hinter dem Vorstoß

Agrarpolitiker aus der Ampelkoalition hingegen verteidigen die geplante Gesetzesänderung: „Mit der frühzeitigen Geschlechts­erkennung im Ei wird maximaler Tierschutz ermöglicht: Dass weibliche und männliche Küken selektiert werden können, noch bevor das Schmerz­empfinden beginnt, ist für die Brütereien und die Legehennenaufzucht ein riesiger Fortschritt“, sagte der agrarpolitische Sprecher des FDP-Fraktion Gero Hocker dem RND. Mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen wäre es eine „Farce“, an dem entsprechenden Gesetz festzuhalten. Gleichwohl sei eine Änderung nach nur einem Jahr ein „Armutszeugnis“ für die damalige große Koalition. „Die geplante Gesetzesänderung begrüße ich nun ausdrücklich – so werden praktikable und vorausschauende Lösungen möglich, um Brütereien einen verlässlichen gesetzlichen Rahmen zu geben und ihre Geschäftsgrundlage in Deutschland zu erhalten.“

Ähnlich sieht das Susanne Mittag, Sprecherin für Ernährung und Landwirtschaft der SPD-Bundestagsfraktion: „Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse grenzen den Zeitraum für das Schmerzempfinden deutlich stärker ein, als es bisher der Fall war“, sagte sie dem RND. „Es ist gut, dass wir damit eine neue Grundlage für eine rechtliche Anpassung haben und noch ausreichend Zeit, diese umzusetzen.“

Schönecke: Gute Nachricht für die Brütereien

Ina Latendorf, Sprecherin für Landwirtschaft, Ländliche Räume und Tierschutz der Linksfraktion, hätte sich eine „breitere wissenschaftliche Basis“ gewünscht, sagte sie dem RND. Letztlich sei aber wichtig, das Recht den wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen. Sie habe sich deshalb für weitere Forschungen ausgesprochen, auf deren Grundlage dann entschieden werden solle.

Auch Schönecke begrüßt den Vorstoß. Die strenge Vorgabe einer Geschlechts­bestimmung nur bis zum siebten Tag sei ein „schweren Fehler“ gewesen, sagt er. Keines der am Markt befindlichen Verfahren habe diese Anforderung erfüllt, weshalb viel Brutkapazität ins Ausland abgewandert sei. „Dass diese willkürlich gezogene Grenze jetzt gekippt und das Gesetz angepasst wird, ist eine gute Nachricht für die Brütereien“, sagt Schönecke.