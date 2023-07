Kündigungsbutton auf Webseiten: Nach einem Jahr noch viele Mängel

Kommentar

Ulrich Metschies

Der Seehafen Kiel investiert in seine digitale Zukunft. Das ist gut so. Nicht so gut ist, dass eine Tochterfirma des chinesischen Konzerns Hytera in ein 5G-Projekt des Hafens involviert ist. Die Risiken dieses Vorhabens müssen sorgfältig geprüft werden, meint Wirtschaftsredakteur Ulrich Metschies.