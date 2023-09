Trickbetrug mit Schrott: Wie Kriminelle ein Aktienunternehmen um 100 Millionen Euro betrogen

Frankfurt am Main. Hollywood hat im Genre der spektakulären Diebstähle und Räubereien einiges zu bieten. Doch das alles ist nichts im Vergleich zu dem Ding, das Kriminelle bei der Hamburger Firma Aurubis gedreht haben. Der Kupferhersteller teilt mit: „Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Schaden im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich entstanden ist“. Also mindestens 100 Millionen.

Der Aktienkurs des Unternehmens brach am Freitag um bis zu 18 Prozent ein. Denn die Dimension des Betrugs ist so groß, dass der Konzern seine Gewinnprognose für dieses Jahr nicht mehr halten kann. Aurubis wollte eigentlich einen operativen Gewinn von 450 bis 550 Millionen Euro einfahren.

Lieferanten haben offenbar mit der Probenahmeabteilung zusammengearbeitet

Das Management hat nun eine außerordentliche Inventur der Metallbestände gestartet, sie soll Ende September abgeschlossen sein. Das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet. Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem „interne und externe Experten“ mit der Aufarbeitung des gigantischen Diebstahls beauftragt. Sie sollen sich auch um eine „weitere Verbesserung des Sicherheitskonzepts“ kümmern.

Zur Gewinnung von Kupfer kauft Aurubis nicht nur Erze, die in Minen gefördert werden. Hinzu kommen große Mengen von Schrott. Das sind unter anderem Produktionsabfälle aus reinem Kupfer, aber auch alte Kabel, Rohre oder elektronische Leiterplatten. Täglich werden Hunderte Tonnen dieser Sekundärrohstoffe verarbeitet – Aurubis gilt als eines der weltweit größten Recyclingunternehmen für das Halbedelmetall.

Die Betrügereien im ganz großen Stil wurden offenbar in der Abteilung durchgezogen, die fürs Wiederverwerten zuständig ist. „Was wir derzeit wissen, ist, dass einige unserer Recyclinglieferanten offenbar Details zu den Rohstoffen, die sie an uns liefern, manipuliert haben und dass sie mit Mitarbeitern unserer Probenahmeabteilung zusammengearbeitet haben, um das Defizit vor uns zu verbergen“, sagte eine Sprecherin dem Finanzdienst Bloomberg.

Ein Mitarbeiter steht zwischen verschiedenen Sorten Kupfergranulat aus dem Kupfer-Recycling auf einem Lagerplatz der Aurubis AG. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Investoren sind verschreckt

Die Lieferanten geben bei Abgabe ihrer Stoffe eine Schätzung des Materialgehalts ab. Es folgt eine erste Sichtprüfung. Danach werden Proben in den Laboren von Aurubis analysiert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse werden die Lieferanten bezahlt. Im Produktionsprozess, so die Sprecherin, sei dann aber festgestellt worden, dass Metall fehle. Das werde aber erst mit einer zeitlichen Verzögerung erkennbar. Im Fall von Kupfer zum Beispiel dauere es vier Wochen, bis das Material verarbeitet sei.

Dass da was nicht stimmt, war den Aurubis-Leuten bei regelmäßigen Überprüfungen der Metallbestände aufgefallen. Es habe „erhebliche Abweichungen von Sollbeständen gegeben“, so das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung. Das sei auch bei „Sonderproben von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich“ der Fall.

Der Absturz des Aktienkurses zeigt, wie heftig Investoren und Analysten nun verschreckt sind. Die Sprecherin versuchte zu besänftigen: Zwar handele es sich um einen sehr ernsten Vorfall, aber die Auswirkungen würden im laufenden Geschäftsjahr verdaut. Sie hätten auch keinen Einfluss auf Expansionspläne und strategische Prioritäten.

Bereits der zweite Diebstahl in großem Stil

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass wertvolles Material bei Aurubis verschwindet. Schon im Juni hatte der Konzern einen Diebstahl in großem Stil der Polizei gemeldet. Seinerzeit wurden nach den Worten der Sprecherin hochwertige edelmetallhaltige Zwischenprodukte gestohlen, die bei der Raffination von Kupfer anfallen. Auch Gold soll dazu gehören. Für die Behandlung dieser Materialien seien spezielle Kenntnisse und der Zugang zu Verarbeitungsanlagen erforderlich. Daran beteiligte Personen würden sich derzeit in Haft befinden und auf ihren Prozess warten. Es handelt sich unter anderem um ehemalige und kürzlich noch aktive Mitarbeiter von Aurubis.

Seinerzeit ordnete die Hamburger Staatsanwaltschaft eine großangelegte Razzia in Norddeutschland und Hessen an. 30 Gebäude wurden durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwölf Verdächtige, sechs Männer wurden festgenommen. Die Bande soll Aurubis über viele Jahre hinweg bestohlen haben.

Expandierende Spielart der organisierten Kriminalität

Bei der Polizeiaktion musste auch ein gepanzertes Spezialfahrzeug eingesetzt werden, damit die Beamten in Fredenbeck (Landkreis Stade) in ein massiv gesichertes Wohngebäude gelangen konnten. Ein Bewohner des Anwesens soll laut Staatsanwaltschaft zu einer Clanfamilie gehören. Zwei weiteren Männern wird auch vorgeworfen, sich illegal in Deutschland aufzuhalten.

Die richterlich genehmigte Sicherstellung von Sachwerten im Zuge der Razzia hat einen Gesamtwert von 20 Millionen Euro.

Die Polizei beschlagnahmte zehn Fahrzeuge und 20 Luxusuhren, scharfe Schusswaffen sowie mehr als 200.000 Euro in bar. Die richterlich genehmigte Sicherstellung von Sachwerten im Zuge der Razzia hat einen Gesamtwert von 20 Millionen Euro. Die Aurubis-Sprecherin betonte, es sei noch zu früh, um zu beurteilen, ob die beiden Fälle miteinander in Verbindung stehen.

Nicht nur in Hamburg wird wertvolles Metall gestohlen. Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine expandierende Spielart der organisierten Kriminalität. So beklagt die Deutsche Bahn eine stark steigende Zahl von Kupferdiebstählen. Der Rohstoffhändler Trafigura musste im Februar einen massiven Betrug mit Nickellieferungen melden, bei denen keinerlei Nickel geliefert wurde. Der Schaden: rund 600 Millionen Dollar. Die Londoner Metallbörse teilte vor einiger Zeit mit, dass sich in ihrem Lager Säcke befanden, die mit Steinen gefüllt waren, eigentlich sollte ebenfalls Nickel drin sein. Es kursiert die Vermutung, dass die Kriminellen ihr Diebesgut quasi auch zurückverkaufen an Unternehmen, die die wertvollen Metalle gewinnen und verwerten.