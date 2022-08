Der Kurseinbrüche der Digitalwährungen Bitcoin, Ether und Co. machen der US-Kryptobörse Coinbase schwer zu schaffen. Das Unternehmen ist im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht - mit Auswirkungen auf den eigenen Aktenkurs.

New York. Die größte US-Kryptobörse Coinbase ist angesichts des Kursrutsches bei Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether tief in die roten Zahlen geraten. Im zweiten Quartal entstand ein Verlust von 1,1 Milliarden Dollar (1,08 Mrd. Euro), wie Coinbase am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Vor einem Jahr hatte die Handelsplattform noch einen Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar gemacht. Hohe Abschreibungen auf Investments belasteten Coinbase nun erheblich.

Die heftigen Schwankungen der Bilanz zeigen auch, wie stark das auf Handelsgebühren basierende Geschäftsmodell vom Auf und Ab der Kryptomärkte abhängt. Im jüngsten Quartal sanken die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um über 60 Prozent auf 808 Millionen Dollar.

„Der derzeitige Abschwung kam schnell und stürmisch“, erklärte Coinbase zum Krypto-Crash. Die Aktie fiel nachbörslich um 5 Prozent. Die Zahlen verfehlten die bereits gedämpften Erwartungen.

