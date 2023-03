﻿Das Schnitzel der Zukunft? Forscher in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten an Laborfleisch

Die Dummerstorfer Wissenschaftlerin Monika Röntgen arbeitet an Verfahren zur Herstellung von Laborfleisch. Das soll Vorteile bieten, darunter weniger Tierleid und eine optimale Zusammensetzung. Wann der erste Prototyp laut Plan vorgestellt wird und wieso die Experten es für denkbar halten, dass Fleisch bald aus dem 3D-Drucker kommt.

Dummerstorf. Schnitzel aus dem Edelstahltank statt aus traditioneller Tierschlachtung – Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf bei Rostock wollen Fleisch aus dem Labor in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden lassen. Die Verbraucher werden es kaufen, ist Monika Röntgen überzeugt: „Die Anforderungen an das Tierwohl werden immer größer. Vor allem junge Leute wollen oft nicht, dass für ihr Essen Tiere geschlachtet werden.“