Ladensterben: Wer lieber bei Amazon bestellt, darf sich nicht wundern

Ein Mann geht an einem leerstehenden Geschäft in Hannover vorbei.

Es sind keine leichten Zeiten für den Einzelhandel. Gestiegene Energiekosten und Einkaufspreise, hohe Mieten und die getrübte Konsumlaune machen den Läden zu schaffen. Dabei sollte es nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie doch eigentlich bergauf gehen. Jetzt ist es bereits das dritte Krisenjahr, das der Einzelhandel verkraften muss – und der Handelsverband schlägt Alarm: 2023 droht demnach 9000 Geschäften das Aus.

Die Entwicklung ist beunruhigend, denn Deutschlands Innenstädte drohen weiter zu veröden. Stirbt die Buchhandlung, das Modehaus oder der kleine Laden um die Ecke, ist das ein tragischer Verlust für viele Ortskerne. Die Politik muss das genau im Auge haben und darf den Einzelhändlern nicht zusätzliche Belastungen aufbürden.

Ladensterben als Weckruf

Einige Probleme sind aber hausgemacht. Ketten wie Primark etwa haben den Sprung ins digitale Zeitalter verschlafen. Dass sie jetzt Läden dichtmachen müssen, kann auch ein Weckruf sein, umzusteuern. Und zur Wahrheit gehört auch: Das Ladensterben hat nicht 2020 begonnen. Der Einkauf verlagert sich schon seit Jahren zunehmend ins Internet, Konsum geht eben auch ganz bequem per Mausklick.

Wer wieder Leben in die Innenstädte bringen will, muss gute Alternativen schaffen. Das liegt nicht nur am Handel selbst, sondern auch an den Kommunen – etwa mit Blick auf den ÖPNV. Fährt nur selten ein Bus ins Zentrum, kann der stationäre Einkauf noch so viel Spaß machen – bei Amazon geht es eben schneller und einfacher.

Aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher sind gefragt. Wer das Sterben der Innenstädte beklagt, aber fleißig im Internet bestellt, darf sich nicht wundern. Denn von Solidaritätsbekundungen allein kann der kleine Laden um die Ecke nicht leben.