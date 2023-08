Lebensmittel per App: Warum das Geschäft mit den Lieferdiensten nicht mehr rund läuft

Berlin. Ein paar Mausklicks und wenig später gibt es Obst, Käse oder Nudeln bis vor die Haustür: Mit diesem Geschäftsmodell machen Lebensmittel-Lieferdienste wie Gorillas, Flink und Co. seit Jahren auf sich aufmerksam.

Allerdings scheint genau das gerade auf dem Prüfstand zu stehen: Am Dienstag teilte der Lebensmittel-Lieferdienst Getir mit, sich aufgrund der verschlechterten Marktlage von rund 2500 Beschäftigten zu trennen. Zuvor hatte unter anderem das Portal „Business Insider“ darüber berichtet. Das türkische Unternehmen, das erst kürzlich den Konkurrenten Gorillas übernommen hatte, beschäftigt derzeit 23.000 Menschen in fünf Ländern.

Getir streicht Stellen, will in Deutschland aber weiter liefern

Zwar wurde am Dienstag nicht mitgeteilt, in welchem Land wie viele Beschäftigte gehen müssen. Auch bekräftigte das 2015 in Istanbul gegründete Start-Up, dass es seine Dienste in der Türkei, Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und den USA auch weiterhin anbieten werde. Und doch zeigt sich bereits seit einiger Zeit, dass bei Gorillas in Deutschland nicht alles rund läuft. Wer derzeit in der App beispielsweise Milchprodukte oder manche Gemüsesorten kaufen will, muss sich in Geduld üben; das Sortiment ist ausgedünnt.

Beim Konkurrenten Flink sieht das zwar besser aus, allerdings wurden laut Berichten der „Welt“ einige Standorte vorübergehend geschlossen und die Lieferzeiten länger. Eine Sprecherin führte das gegenüber der „Welt“ unter anderem auf den aktuellen Umbau einiger Filialen zurück, die auch die Lieferzeiten verlängerten.

Ein paar Klicks und die Lebensmittel werden bis zur Haustür geliefert

In den vergangenen Jahren waren immer mehr Lebensmittel-Lieferdienste auf den deutschen Markt gekommen. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie boomte das Geschäft vor allem in den Großstädten: Wer nicht vor die Tür gehen konnte oder wollte, machte den Einkauf mit der App und ließ sich die Lebensmittel eben bringen. Die Lieferdienste warben mit Frische und Schnelligkeit. Innerhalb kürzester Zeit sei der Einkauf zu Hause, lautete das Versprechen.

Mittlerweile hat sich die Lage allerdings verschlechtert. Den Handelsexperten Thomas Roeb überrascht das nicht. „Es lohnt sich noch nicht als Massengeschäft und es ist völlig unklar, wann sich das ändern wird“, sagt er über das Geschäftsmodell von Gorillas und Co. „Sie machen etwas für Geld, was der Kunde kostenlos machen kann“, meint Roeb. „Da stellt sich schon die Frage, wie das aufgehen kann.“ Schließlich könne das nur funktionieren, wenn dem Kunden seine Zeit so viel wert sei, dass er sich darauf einlasse. „Da das bislang kaum der Fall ist, müssen die Lieferdienste noch von Investoren stark subventioniert werden.“

Lieferdienste müssen für gute Lagen hohe Mieten zahlen

Neben Kosten für den Transport und den Lohn der Mitarbeiter müssen sie beispielsweise auch die Miete stemmen. Weil viele Lieferdienste kurze Lieferzeiten versprechen, sind sie aber auch auf gute Lagen angewiesen. Konzerne wie Delivery Hero mit Sitz in Berlin müssen für ihre Warenhäuser in guten Lagen beispielsweise hohe Mieten zahlen. Kritiker bemängeln schon länger die hohen Kosten bei vergleichsweise wenig Gewinn.

Das sieht auch Mark Baumeister von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ähnlich. Wie Roeb unterscheidet er dabei zwischen eigenständigen Lieferdiensten wie Getir und jenen, die an Einzelhandelsketten wie Rewe gebunden sind. Die hätten immerhin den Vorteil, dass sie bei Lagerung und Kühlketten bereits auf funktionierende Strukturen zurückgreifen könnten, sagt Baumeister.

„Wir erleben einen Verdrängungswettbewerb“

Wer das nicht hat, muss sich hingegen um alles selbst kümmern – und ist auf Zwischen- und Großhändler angewiesen. „Sie müssen all das tun, wofür der Lebensmitteleinzelhandel einen riesigen Aufwand betreibt“, sagt Baumeister. Er sei skeptisch, ob sich das rechne. Derzeit gehe es überhaupt nicht darum, große Margen zu erwirtschaften, vielmehr werde nur Investorengeld verbrannt.

„Wir erleben einen Verdrängungswettbewerb, dem der ein oder andere zum Opfer fallen wird“, vermutet er. Auch Handelsexperte Roeb sieht keine einfachen Zeiten auf die Lieferdienste zukommen. „Es kann vermutlich nur so ausgehen, dass die eigenständigen Unternehmen verschwinden und nur noch die eine Chance haben, die an einem großen Einzelhändler gebunden sind.“

