Übernahme perfekt: Lieferdienst Getir schluckt Konkurrenten Gorillas

So bunt trieb es der THW Kiel schon lange nicht mehr auf dem Handball-Feld... Der Rekordmeister bestreitet sein kommendes Bundesligaspiel am Sonntag (16.05 Uhr) gegen die MT Melsungen in einem Sondertrikot. Statt in Weiß-Schwarz laufen die Zebras in Blau, Türkis, Grün und Gelb auf.