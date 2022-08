Eine Figur des Herstellers Qman (l) und eine Figur des Herstellers Lego (r) stehen in dem Geschäft "Steingemachtes". Der Laden bietet Klemmbausteine aus China an. In einem im Mai begonnenen Zivilrechtsstreit vor dem Landgericht Düsseldorf wirft der Marktführer Lego dem Spielzeughändler Thorsten Klahold Design- und Markenrechtsverletzungen vor, insbesondere bezüglich der Mini-Figuren des Herstellers Qman. Der weltbekannte Spielwarenhersteller konnte einem Paderborner Spielwarenhändler nun den Verkauf von bestimmten Konkurrenzprodukten gerichtlich verbieten lassen.

© Quelle: Friso Gentsch/dpa