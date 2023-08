Lehrstellen bleiben unbesetzt: Der demografische Wandel ist da – und erfordert Lösungen

Im Grunde ist es Mathematik. Verlassen immer mehr Menschen den Arbeitsmarkt, und immer weniger kommen nach, geht die Gleichung nicht mehr auf. Der demografische Wandel, das wird mit jeder Statistik klarer, hinterlässt längst seine Spuren. Das spüren auch die Betriebe, die große Probleme haben, ihre Lehrstellen zu besetzen.

Dass so viele Ausbildungsplätze offen bleiben – laut einer DIHK-Umfrage ist knapp die Hälfte der Betriebe betroffen – ist fatal. Und Gründe dafür gibt es sicherlich viele. Manche davon sind in den Elternhäusern zu finden, in denen ein Studium mehr zählt als eine Ausbildung.

Die jungen Menschen können nichts dafür, dass sie weniger sind

Aber auch die Betriebe müssen sich fragen, warum sie teilweise nicht attraktiv genug für junge Menschen sind. Wer ausbildet und später engagierte Mitarbeiter haben will, muss ihnen etwas bieten. Oder sich womöglich erst einmal daran gewöhnen, dass es nun die Firmen sind, die sich anstrengen müssen. Das mag bei manchen eine unbequeme Wahrheit sein. Aber bei einer abnehmenden Zahl an potenziellen Arbeitskräften wird es nicht anders gehen, wenn man junge Leute zu sich holen will. Nur so geht die Gleichung für die Betriebe dann wieder auf.

Über die einzelnen Betriebe hinaus braucht es aber andere Ideen. Denn die Zahlen sprechen eine klare Sprache, der demografische Wandel setzt sich fort. Jetzt sind kluge Lösungen gefragt, um dieser Entwicklung zu begegnen – etwa indem man bei den Frauen ansetzt, die gerne mehr arbeiten würden, es wegen mangelnder Kinderbetreuung aber nicht können. Was wenig hilft, ist, auf die jüngeren Generationen zu schimpfen. Die können schließlich nichts dafür, dass sie weniger sind.