﻿Erfolgskonzept Vier-Tage-Woche? Mehr Work-Life-Balance mit Grenzen

Waren früher Jobsuchende die Bittsteller, müssen sich inzwischen Arbeitgeber interessant machen, um Personal zu ködern. Das könnte über die Vier-Tage-Woche funktionieren, die die sogenannte Work-Life-Balance ermöglicht. In Leipzig probieren das mehrere Unternehmen aus – in manchen Branchen ist das jedoch nicht möglich.

Leipzig. Im Hotel Légère Express empfängt Fabian Biricotti die Gäste mit aufgeschlossenem Lächeln. Seit dem 1. August gehört der 23-Jährige zur familiengeführten Hotelgruppe mit fünf weiteren Häusern in anderen Städten. „Mir macht der Job hier Spaß“, sagt Biricotti. Das Klima im Team gefällt ihm – und kürzlich erhielt er einen weiteren Anreiz, beim Unternehmen zu bleiben: das Angebot der Vier-Tage-Woche.

Im Spätsommer gab die Légère Hotelgroup bekannt, ab Januar 2023 allen Mitarbeitenden ein neues Arbeitsmodell anzubieten. Das gilt für das gesamte Personal – egal, welche Sparte und welche Hierarchieebene.

Zauberwort Work-Life-Balance

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Der enorme Personal- und Fachkräftemangel in vielen Branchen, verschärft durch Corona, hat Verhältnisse ebenso umgekehrt wie das gewachsene Freizeitbewusstsein von Arbeitnehmenden. Das Zauberwort heißt Work-Life-Balance – und auch in Leipzig bieten inzwischen Unternehmen eine Vier-Tage-Woche an, mit großen Hoffnungen auf Zuwachs von Mitarbeitern.

Fabian Biricotti gehörte zu den Ersten, die bei der Offerte des Légère Express die Hand hoben. „Ich finde es wunderbar, mehr freie Kapazitäten zu haben“, bemerkt der gebürtige Bonner. „Damit bekomme ich beispielsweise die Möglichkeit, öfter für ein verlängertes Wochenende meine Familie in der Heimat zu besuchen.“ Positiv gestimmt ist auch seine Chefin: „Seit wir in der Hotelgroup standortübergreifend auf das Modell der hohen Arbeitszeitflexibilität bei uns aufmerksam machen, erhalten wir mehr Bewerbungen“, sagt Cornelia Schulz, die die Leitung des Leipziger Hauses im Juli übernahm.

Vier Tage arbeiten, drei Tage frei

In der Légère-Gruppe hat man schon länger erwogen, neue Arbeitszeitmodelle anzubieten. „Der Impuls kam von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch bei Bewerbungsgesprächen spielt das eine Rolle“, so Schulz. Das Ergebnis: Ohne Lohnabzüge wird die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit auf vier Tage verteilt, dafür bleiben drei Tage frei. Logistische Engpässe sieht Schulz dadurch nicht: „Wir können das problemlos in unseren Schichtplänen unterbringen, außerdem bleiben ja auch einige beim Fünf-Tage-Modell.“

Derzeit hat das 2019 eröffnete Légère-Haus im Leipziger Osten 13 Mitarbeitende. Durch die Initiative ist Cornelia Schulz überzeugt, die Zahl bis auf 20 steigern zu können. „Die Vorteile liegen auf der Hand: mehr Entschleunigung, Zeit für sich und die Familie – und dadurch mehr Ausgeglichenheit und Motivation. Davon profitiert auch der Arbeitgeber.“

Die Leipziger Firma testet seit Oktober die Vier-Tage-Woche – mit 32 statt 40 Stunden und vollem Lohn. Geschäftsführer Ingmar Ackermann und Mitarbeiterin Claudia Baumann sind zuversichtlich, dass das Experiment gelingt. © Quelle: André Kempner

Noch einen Schritt weiter geht die F&P GmbH, die die Erotik- und Datingplattform Joyclub betreibt. Unter dem Motto „Vier Tage, 32 Stunden, 100 Prozent Gehalt“ hat sich das Unternehmen seit Beginn des Monats von der 40-Stunden-Woche verabschiedet – bei gleichbleibender Bezahlung und nur zwei Präsenztagen im Büro. „Das mag von außen wie ein mutiger Schritt aussehen“, sagt Geschäftsführer Ingmar Ackermann, „wir verspüren aber schon jetzt neu freigesetzte Energien und eine Aufbruchstimmung in der Firma.“

Bestätigung kommt von Claudia Baumann. „Das erste lange Wochenende hat sich fantastisch angefühlt“, schwärmt die Marketingmanagerin. „Künftig habe ich mehr Zeit für den Laufsport, mein Fernstudium – und natürlich für meine Familie.“ Das gesamte Team, bestehend aus 180 Leuten, wurde in die Erarbeitung notwendiger Anpassungen wie eine effizientere Meetingkultur einbezogen. So soll der Spagat zwischen geringerer Arbeitszeit und beständiger Produktivität gelingen.

Malerbetrieb stieß an Grenzen

Was im Légère und bei F&P wirtschaftlich machbar ist und eine Trendwende verheißt, funktioniert nicht in allen Branchen. Der Leipziger Malerbetrieb Sancore mit Planungsbüro in Glesien probierte die Vier-Tage-Woche auf Anregung der Belegschaft schon ab Oktober 2020 aus, um herauszufinden, ob so besser und effizienter gearbeitet werden kann – und kehrte im vergangenen September zum alten Modell zurück. „Auf Dauer war das für uns nicht effektiv“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Ingo Klose.

Versuch gescheitert: Ingo Klose, hier auf einer Baustelle in Delitzsch, hat bereits 2020 die Vier-Tage-Woche für die Leipziger Sancore GmbH ausprobiert. Kürzlich aber kehrte die Firma zum alten Modus zurück. © Quelle: Mathias Schönknecht

Ein für ihn entscheidendes Hindernis: „Beispielsweise im Sommer sind Fassadenarbeiten bei großer Hitze körperlich und mental sehr anstrengend“, erklärt Klose. „Bei einem Zehn-Stunden-Arbeitstag wegen der Vier-Tage-Woche ist das kaum durchzuhalten, es müssen mehrere Pausen gemacht werden. Ich möchte mein Personal ja nicht verheizen.“ Der andere Punkt: Nach Maler- oder Spachtelarbeiten müssen für Baumaterial oder Untergründe Trockenzeiten eingehalten werden. „Es ist wenig sinnvoll, wenn unsere Mitarbeiter nicht durchweg effektiv arbeiten können. Jeder Tag kostet uns Geld, und je schneller eine Baustelle fertig ist, umso eher kann die nächste beginnen.“

Eine verkürzte Woche würde aus Kloses Sicht mit einem 32-Stunden-Vertrag funktionieren, „mit vier Tagen zu je acht Arbeitsstunden – dann aber mit geringerem Lohn“. Für kleinere Unternehmen wie die Sancore GmbH – sie besteht aus vier Leuten, weiteres Personal wird gesucht – markiert das neue Arbeitsmodell also klare Grenzen. Seine Angestellten haben für die Rückkehr zum bisherigen Modus Verständnis, sagt Ingo Klose.

Unterschiedliche Machbarkeit

Die Unterschiede in der Machbarkeit neuer Arbeitszeitmodelle betont auch die Leipziger Arbeitsagentur. „Längst nicht in allen Branchen ist die Vier-Tage-Woche möglich und sinnvoll“, sagt Sprecherin Sandra Zechel. Generell steht aber die Erkenntnis: „Neben dem Lohn spielen die Arbeitsbedingungen bei der Gewinnung von Arbeitskräften eine immer größere Rolle. Wenn ein Betrieb es einrichten kann, die Arbeit in nur vier Tagen zu verrichten, kann er damit das Interesse von weiteren Bewerberinnen und Bewerbern wecken.“

Der Artikel erschien zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“.