Die EZB peilt schon die nächste Zinserhöhung an

Die Zinsen in Europa steigen weiter. Mit der achten Erhöhung innerhalb eines Jahres hat die Europäische Zentralbank (EZB) den wichtigsten Leitzins auf 4 Prozent gesetzt. Das soll die Inflation weiter drücken, die im europäischen Durchschnitt immer noch über 6 Prozent liegt. Während unter Beobachtern zunehmend über eine Zinspause diskutiert wird, brachte EZB-Präsidentin Christine Lagarde schon den nächsten Schritt ins Spiel: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir im Juli weiter erhöhen werden.“

Nur Energiepreise bremsen Inflation

Die Inflation sei immer noch hartnäckig zu hoch, sagte Lagarde. Gegenüber den Spitzenwerten von rund 10 Prozent ist sie inzwischen zwar deutlich zurückgegangen, aber der Weg zu den angestrebten 2 Prozent ist noch weit. Die Energiepreise sind nach ihrem starken Anstieg wieder gesunken, bei anderen Produkten ist aber noch keine Entspannung zu sehen. Mehrmals verwies Lagarde ausdrücklich auf die Arbeitskosten, die zum Inflationstreiber geworden seien.

Der EZB-Rat hat die drei Leitzinsen der Eurozone um jeweils 0,25 Prozentpunkte heraufgesetzt. Wollen Kreditinstitute sich jetzt Geld bei der Zentralbank leihen, zahlen sie 4 Prozent Zinsen. Parken sie dort Guthaben, bekommen sie 3,5 Prozent. So sollen die Banken und ihre Kunden dazu gebracht werden, Geld anzulegen statt Kredite aufzunehmen und es auszugeben. Das bremst die Nachfrage und damit den Anstieg der Preise. Jahrelang war das Gegenteil nötig: Mit Minuszinsen machte die EZB das Sparen unattraktiv und Kredite billig, damit Unternehmen und Privathaushalte mehr Geld ausgaben.

Knapp ein Jahr nach der ersten Erhöhung der Leizinsen haben sich die Bedingungen für Sparer und Schuldner deutlich verändert. Kredite sind durch die Bank teurer geworden. Auf der anderen Seite bekommen Sparerinnen und Sparer erstmals seit Jahren wieder Erträge auf ihre Guthaben – allerdings mit zwei Wermutstropfen: Die Sparzinsen sind erheblich langsamer gestiegen als die Kreditzinsen. Und sie reichen auch heute noch nicht, um die Inflation auszugleichen. Das Sparguthaben verliert also immer noch an Kaufkraft.

Kredite sind deutlich teurer geworden

Inzwischen reichen Dispozinsen für das Girokonto nach Angaben des gemeinnützigen Portals „Finanztip“ bis 14 Prozent – allerdings in einer großen Spannweite. Der effektive Jahreszins für Konsumentenkredite hat laut Bundesbank durchschnittlich 8 Prozent erreicht. Auch hier gehen die Konditionen auseinander. „Es gibt nach wie vor auch Kredite mit Zinssätzen zwischen 5 und 6 Prozent und auch deutlich darunter“, sagt Alexander Artopé, Chef des Kreditvermittlers Smava. Laut einer Smava-Umfrage haben die meisten Banken die jüngste Leitzinserhöhung erwartet, und gut die Hälfte rechnet danach auch mit steigenden Kreditzinsen für die Kunden.

Immobilienkredite mit zehnjähriger Zinsbindung kosten aktuell knapp 4 Prozent. „Die Wette auf günstigere Hypothekenzinsen ist damit in den vergangenen Monaten eher nicht aufgegangen“, sagt Tomas Peeters, Chef des Baufinanzierers Baufi 24. Gleichzeitig könnten gesunkene Immobilienpreise und neue Förderprogramme aber einen Kauf interessant machen.

Inflation frisst weiter die Sparzinsen auf

Wer nicht leihen, sondern sparen will, kann für jederzeit verfügbares Tagesgeld laut „Finanztip“ inzwischen rund 3 Prozent Zinsen bekommen – in der Regel allerdings befristet für einige Monate. Festgeld mit Bindungsfristen von einem, zwei oder drei Jahren bringt demnach zwischen 3 und 4 Prozent. Moritz Felde, Finanzexperte beim Vermittlungsportal Check 24, hält mehrjährige Festgelder derzeit für attraktiv. So sichere man sich die Konditionen für die kommenden Jahre, denn „die Markterwartung ist, dass Sparzinsen in ein bis zwei Jahren wieder sinken könnten“.

Damit sind die Sparzinsen aktuell aber immer noch niedriger als die Inflation, unterm Strich verliert das Gesparte also an Wert. Die USA, die früher mit den Zinserhöhungen begonnen haben, sind schon einen entscheidenden Schritt weiter als die Europäer: Die Leitzinsen liegen mit 5 Prozent höher als die Inflation, die zuletzt auf 4 Prozent gefallen ist. Der sogenannte Realzins ist dort bereits positiv, das Gesparte kann auch nach Abzug der Inflation Ertrag bringen.

Die Fed macht erst mal Pause

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch nach zehn Erhöhungen eine Pause eingelegt und die Leitzinsen unverändert gelassen. Jetzt soll erst einmal beobachtet werden, wie die bisherigen Schritte wirken. Gleichzeitig machte Fed-Chef Jerome Powell aber klar, dass weitere Erhöhungen folgen könnten, eventuell schon in der nächsten Sitzung Ende Juli.

Die Zentralbanken stochern aktuell im Nebel, weil Geldpolitik mit erheblicher Verzögerung wirkt. Zinserhöhungen bekämpfen Inflation, indem sie die Wirtschaftstätigkeit bremsen. Aber dieser Effekt ist frühestens nach einem halben Jahr messbar.

Jürgen Stark kritisiert späte Reaktion

Der frühere EZB-Direktor und Chefvolkswirt Jürgen Stark stellt der EZB in der Zinspolitik kein gutes Zeugnis aus. „Die EZB verfügt über eine gewaltige Expertise, um die Preisentwicklung im wirtschaftlichen Zusammenhang zu analysieren. Da ist es schon überraschend, dass sie erst sehr spät erkannt hat, dass sich eine Preisdynamik aufbaut, der man entgegenwirken muss“, sagte Stark dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Aus seiner Sicht sei spätestens im Spätsommer 2021 klar gewesen, dass der Inflationsdruck nicht mehr allein auf hohe Energiepreise zurückzuführen gewesen sei, so der Ökonom, der heute Kuratoriumsmitglied der Freiburger Denkfabrik Centrum für Europäische Politik (cep) ist. Man müsse damit rechnen, dass die Inflationsrate auch weiterhin auf einem hohen Niveau bleibe. „Ich sehe noch für zwei bis drei Jahre eine deutlich höhere Inflationsrate.“

Auch Ulrike Kastens, Volkswirtin bei der Fondsgesellschaft DWS, warnt vor hartnäckiger Inflation. Vor allem die Kerninflation, in der stark schwankende Faktoren herausgerechnet werden, bleibe hoch und dürfte auch zum Jahresende über 5 Prozent liegen. Sie rechnet damit, dass es auch über den Juli hinaus noch Zinserhöhungen geben wird.