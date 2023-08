Lieferkettengesetz: Es geht wohl nicht ohne

Geht es um das Lieferkettengesetz, bekommen viele in der Wirtschaft Schaum vor dem Mund. Es gilt ihnen als Inbegriff wirkungsloser Bürokratiemonster, als Paradebeispiel für gut gemeint und schlecht gemacht. Mittelständlern die Kontrolle über eine mehrstufige internationale Lieferkette aufzubürden sei unzumutbar. Außerdem, heißt es unisono, achteten die Unternehmen selbst auf Nachhaltigkeit und gute Arbeitsbedingungen – aus Überzeugung und aus Imagegründen.

Man kann der Kritik am Gesetz in vielem folgen. Allein die Abfolge von einem nationalen und schon bald einem europäischen Gesetz kann man niemandem erklären. Doch an einem Punkt endet das Verständnis: Es ist keineswegs so, dass deutsche Firmen in aller Welt die zu Hause üblichen Werte hochgehalten hätten. Die katastrophalen Zustände in asiatischen Textilfabriken, die maßgeblich zum Lieferkettengesetz führten, sind nur ein Beispiel von vielen, die den Anspruch widerlegen.

Die Unternehmen bekommen das Gesetz, das sie selbst provoziert haben

Und auf welchem Stand die Wirtschaft wäre, wenn öffentliche Debatten, neue Gesetze und Haftungsrisiken nicht den Druck erhöht hätten, ist ohnehin eine andere Frage. Die in solchen Fällen gern als Alternative angebotene freiwillige Selbstverpflichtung hat jedenfalls selten funktioniert.

Es ist wie so oft bei Regulierungsfragen – von Autoabgasen bis zu Arbeitszeiten: Der Unmut über Missstände staut sich so lange auf, bis er sich in der Gesetzgebung mit Überdruck entlädt. Es geht wohl doch nicht ohne. Die Unternehmen mögen dann mit Recht bürokratischen Aberwitz beklagen. Aber vielleicht haben sie nur das Gesetz bekommen, das einige von ihnen selbst provoziert hatten.