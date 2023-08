Lieferkettengesetz: Erste Beschwerden sind bereits eingegangen

Berlin. Seit Anfang des Jahres verpflichtet das Lieferkettengesetz größere Unternehmen dazu, entlang ihrer Lieferketten auf die Einhaltung von Menschenrechten zu achten. Mittlerweile sind beim dafür zuständigen Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (Bafa) 14 Beschwerden eingegangen, wie ein Sprecher der Behörde auf RND-Anfrage mitteilte. Jede Beschwerde werde nun gründlich und individuell geprüft.

Das Lieferkettengesetz war Anfang des Jahres in Kraft getreten. Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten müssen nun dafür Sorge tragen, dass Menschenrechte in ihren Lieferketten eingehalten werden, es also beispielsweise nicht zu Kinderarbeit kommt. Zudem sollen bestimmte Umweltstandards erfüllt werden. Die Idee dahinter ist, dass die Verantwortung der Betriebe nicht am Werkstor endet, sondern die Lieferbeziehungen unter die Lupe nimmt.

Ab 2024 soll das Lieferkettengesetz ausgeweitet werde

Die betroffenen Unternehmen müssen dazu unter anderem eine Risikoanalyse durchführen und sind zu regelmäßiger Berichterstattung verpflichtet. Kommen sie diesen Pflichten nicht nach, kann das Bafa auf Nachbesserung pochen. Bei schwerwiegenden Verletzungen drohen Bußgelder von bis zu 8 Millionen Euro oder bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes. Ab 2024 soll das Gesetz auf Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten ausgeweitet werden.

Nach den ersten Monaten fällt die Bilanz gemischt aus. Unter anderem die Berlin ansässige Menschenrechtsorganisation ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights) hat gegen mehrere Unternehmen Beschwerde eingereicht. Gemeinsam mit dem Frauenrechtsverein Femnet und einer Gewerkschaft aus Bangladesch hat die NGO dabei Amazon und Ikea Deutschland ins Visier genommen.

Der Grund: Fabriken in Bangladesch würden nicht ausreichend kontrolliert und gefährdeten somit die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Beide Unternehmen weigerten sich demnach, das Bangladesch-Abkommen und ein Nachfolgeabkommen zu besserem Arbeitsschutz zu unterzeichnen „und es somit versäumen, bekannten Risiken in der Textilindustrie vorzubeugen“, sagte ein Sprecher.

Ikea selbst erklärte auf Anfrage, dass man den Fall sorgfältig untersuche und dabei eng mit dem Bafa in allen Punkten zusammenarbeite. „IKEA akzeptiert unter keinen Umständen Verstöße gegen Menschenrechte, Arbeitsbedingungen oder Sicherheitsstandards in unserer Lieferkette“, sagte ein Sprecher. Amazon verwies darauf, dass man sich dem Respekt vor Menschenrechten und Umweltschutz verpflichtet habe – und bei Zulieferern klare Anforderungen bei den Lieferkettenstandards setze.

Die Kritik der ECCHR richtet sich aber auch gegen deutsche Autobauer. Die Organisation hat gegen Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz Beschwerde eingelegt, weil sie es „versäumt haben, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die erheblichen Risiken der Zwangsarbeit durch die Gruppe der Uiguren in ihrer chinesischen Produktionskette zu erkennen und zu bekämpfen“, erklärte der Sprecher.

Die NGO verweist dabei auch auf einen Bericht der Sheffield Hallam Universität, die bei Autobauern ein großes Risiko sieht, dass es entlang der Lieferkette zu Zwangsarbeit gekommen sein könnte. Mercedes-Benz erklärte auf Anfrage, dass eine solche Beschwerde nicht vorliege, verwies aber mit Blick auf den Sheffield-Bericht darauf, dass man mit Lieferanten in Kontakte stehe und in Fällen von Vorwürfen auf eine Klärung dringe. Auch Volkswagen liegt die Beschwerde nicht vor – ein Konzernsprecher erklärte angesichts der Sheffield-Studie allerdings, dass man jegliche Form von Zwangsarbeit in allen Geschäftsbereichen klar ablehne. Eine Stellungnahme von BMW stand am Mittwoch noch aus.

BDA warnt vor dem Ausstieg aus Lieferketten

Der Arbeitgeberverband BDA steht dem Lieferkettengesetz derweil weiter skeptisch gegenüber: „Deutsche Unternehmen setzen in Ihren Lieferketten schon lange auf Qualität, Nachhaltigkeit und Rechtsstaatlichkeit“, sagte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter dem RND. Das erwarteten Kunden und Beschäftigte gleichermaßen. „Dazu einen Bericht abzugeben oder beklagt zu werden, tut nichts für die Menschenrechte in den Herkunftsländern, sondern nutzt nur einer Klage- und Abmahnindustrie, die sich ein weiteres Beschäftigungsfeld gesucht hat“, kritisierte Kampeter.

Er warnte davor, dass Unternehmen sich nun eher zurückziehen könnten, um potenzielle Risiken zu vermeiden. „Der Ausstieg aus Lieferketten – um diesen Gefahren zu entgehen – kann keinesfalls als ein Beitrag zu mehr Rechtsstaatlichkeit umgedeutet werden“, sagte Kampeter. Das schade den deutschen Unternehmen und nütze im Ausland niemandem. „Wenn das einzige, was das Lieferkettengesetz bewirkt, Abmahnwellen sein sollten, dann zeigt sich doch, dass es weniger um Menschenrechte geht, sondern vielmehr um selbstgerechte Moralvorstellungen“, so Kampeter. „Bei den Unternehmen führt das lediglich zu überbordender Bürokratie und Rechtsunsicherheit.“

Zugleich wird im Hintergrund bereits eine EU-weite Regelung vorbereitet. Die sogenannte Richtlinie zu „Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit“ gehen deutlich über das deutsche Lieferkettengesetz hinaus. Damit wären beispielsweise bereits Betriebe ab 250 beziehungsweise 500 Beschäftigten in der Pflicht, für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz entlang der Wertschöpfungskette zu sorgen. Eine EU-weite Regelung ist allerdings noch nicht beschlossen.