LNG-Tanker mit erster Ladung Flüssiggas für Lubmin eingetroffen

Am Mittwoch hat ein LNG-Tanker den Hafen von Lubmin im Landkreis Vorpommern-Greifswald erreicht. (Symbolbild)

Der LNG-Tanker „Seaspeak Hispania“ ist am Mittwoch mit 140.000 Kubikmeter Flüssiggas an Bord vor Rügen eingetroffen. Das Erdgas stammt aus Ägypten und soll das Terminal in Lubmin versorgen. Für dessen Inbetriebnahme fehlt jedoch noch die Genehmigung.