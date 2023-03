﻿Ökonomin erklärt: Warum das geplante LNG-Terminal auf Rügen überflüssig ist

Das renommierte Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hält die Pläne für den Bau eines neuen LNG-Terminals in Mukran samt neuer Pipeline für „unnötig“. Auch die Wasserstoffvision für Rügen sei höchst fragwürdig. Was aus Expertensicht gegen das Projekt spricht, was Naturschützer und RWE sagen

