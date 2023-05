﻿Keine Biozide, weniger Schiffe: LNG-Firma stellt Pläne für Rügen vor

Sassnitz-Mukran. Biozide in der Ostsee, Abkühlung des Seewassers durch Regasifizierungsprozesse? Die Befürchtungen, das Ökosystem der Ostsee könnte durch den Bau des LNG-Terminals in Mukran Schaden nehmen, sind groß.

Die Deutsche Regas als Betreiber des im Hafen Mukran auf Rügen geplanten LNG-Terminals hat diese Ängste zurückgewiesen. Laut den Plänen will das Unternehmen bei der Regasifizierung ein sogenanntes Closed-Loop-System anwenden. Der geschlossene Kreislauf – so die deutsche Übersetzung – schließe die Nutzung von Seewasser aus, damit müssten auch keine Biozide eingesetzt werden, um Leitungen von Muscheln und Seealgen freizuhalten, so Aufsichtsrat Stephan Knabe.

Deutsche Regas will Neptune verlegen

Die Erwärmung des auf minus 160 Grad Celsius heruntergekühlten Flüssiggases erfolgt demnach durch eigenes Gas und einen geschlossenen Wasserkreislauf an Bord. Dieses Closed-Loop-System wird nach Angaben des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern bereits beim Regasifizierungsschiff „Neptune“ (FSRU) angewendet. Das Schiff liegt derzeit noch im Hafen Lubmin. Nach einer Genehmigung für das Terminal Mukran will die Deutsche Regas die „Neptune“ nach Rügen verlegen. Ein Open-Loop-System wie in der Nordsee komme in der Ostsee wegen der höheren Eisgefahr im Winter nicht zum Einsatz, so Knabe.

Die Visualisierung der Deutschen Regas zeigt zwei Regasifizierungsschiffe und einen LNG-Tanker, wie sie von der Seebrücke von Binz aus zu sehen wären. Als Referenzobjekt diente ein etwa 85 Meter hoher Kran, der aktuell in Mukran an dem geplanten Liegeplatz für die FSRU steht. © Quelle: OZ-Grafik

„Keine Riesenschiffe im Hafen“

Wie aus den Plänen hervorgeht, will die Deutsche Regas jährlich 10 bis 15 Milliarden Kubikmeter Gas über den Rügener Hafen in das deutsche Festleitungsnetz einspeisen. Derzeit bemüht sich das Unternehmen darum, für den Winter ein zweites FSRU-Schiff zu ordern. Knabe, der die Pläne erstmals am Dienstag in Sassnitz vorstellen will, betont: „Mit dem Bau der Infrastruktur wird nicht vor der Aufnahme Mukrans in das LNG-Beschleunigungsgesetz und ohne Genehmigung begonnen.“ Die Bundesregierung will noch im Mai einen Kabinettsbeschluss zur Aufnahme Rügens ins LNG-Beschleunigungsgesetz herbeiführen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält eine Inbetriebnahme im Winter 2023/24 noch für möglich.

Mit dem LNG-Terminal in Mukran wird sich der Schiffsverkehr vor Rügen laut Deutsche Regas deutlich reduzieren. Mit der Aufgabe des Terminals in Lubmin entfalle der Shuttle-Verkehr zwischen dem derzeit vor Binz auf Reede liegenden LNG-Tanker „Seapeak Hispania“ mit drei kleineren Schiffen durch den Greifswalder Bodden. Die „Seapeak Hispania“, vom Binzer Strand aus sehr präsent sichtbar, werde abgezogen.

Stattdessen sollen künftig zwei FSRU (Regasifizierungsschiffe) in Mukran liegen. „Dort rechnen wir wöchentlich mit ein bis zwei Anläufen von LNG-Tankern“, so Knabe. Den Stadtvertretern in Sassnitz soll auch eine Visualisierung präsentiert werden, die zeigt, welche Dimensionen die Anlage haben wird. Als Referenzobjekt diente ein etwa 85 Meter hoher Kran, der aktuell in Mukran an dem geplanten Liegeplatz für die FSRU steht. „Wir reden hier nicht über riesige Schiffe, sondern über durchaus bekannte Größenverhältnisse“, so Knabe.

Über das geplante LNG-Terminal in Mukran will die Deutsche Regas 10 bis 15 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr ins Netz einspeisen © Quelle: Benjamin Barz

Gascade bereitet Genehmigungsanträge vor

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums blieb das Terminal in Lubmin mit 1,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr unter den Erwartungen. Der Shuttleverkehr habe sich nicht als so leistungsfähig erwiesen wie erhofft, so der Parlamentarische Staatssekretär, Stefan Wenzel. Der Gasnetzbetreiber Gascade soll die knapp 50 Kilometer lange Pipeline zwischen Mukran und Lubmin bauen und bemüht sich derzeit um die Projektunterlagen des Vorgängers RWE, um die Genehmigungsanträge vorzubereiten.

Die Einspeisung von Gas über den Einspeisepunkt Lubmin hält Gascade aus Gründen der Versorgungssicherheit für Ostdeutland für dringend erforderlich. „Mit dem Gasfluss über Westen und Norden nach Deutschland werden die dortigen Netze und Transportkapazitäten am Anschlag gefahren“, so Projektmanager Ludger Hümbs. Er bemüht einen Vergleich: Wird in einer Wasserleitung das Wasser reduziert, kommt beim letzten Abnehmer nichts mehr an. Der letzte Abnehmer wäre in diesem Falle der Osten Deutschlands und auch Bayern, die über Lubmin mit Gas versorgt würden.

WWF: Deutsche Regas führt eine Scheindebatte

Die Skepsis bei den Umweltverbänden bleibt: Der Verzicht auf Biozide durch die Deutsche Regas sei eine Scheindebatte, die an dem eigentlichen Problem vorbei ziele, so der Leiter des WWF-Ostseebüros, Finn Viehberg. In Deutschland gebe es keinen Bedarf für zusätzliches LNG, osteuropäische Staaten wie Tschechien, die Slowakei und Slowenien könnten über den polnischen Hafen Swinemünde mit Gas versorgt werden. „Die von Habeck aufgezeigte Wasserstoff-Perspektive für Mukran ist lediglich ein Feigenblatt“, so Viehberg.