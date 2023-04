﻿Scheitert das LNG-Terminal vor Rügen?

Kostenfrei bis 11:54 Uhr lesen

Aktion startet am 7. Mai

Am 7. Mai startet in Neumünster zum siebten Mal die Aktion Stadtradeln. Dabei sollen so viele Radlerinnen und Radler so viel Strecke machen wie möglich. 2022 kam dabei die Rekordsumme von 179 000 Kilometern zusammen.