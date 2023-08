Bayern München kooperiert mit umstrittenem Youtube-Star Logan Paul

München. Der FC Bayern München geht mit einem neuen Kooperations­partner in die neue Saison. Der deutsche Rekordmeister hat das von den beiden Influencern Logan Paul und KSI vermarktete Getränk Prime Hydration zum „Official Isotonic Drink Partner“ auserkoren. Es soll an den Heimspiel­tagen der Münchner in der Allianz-Arena verkauft werden. Ähnliche Kooperationen mit Prime Hydration haben bereits die Fußballklubs Arsenal London und FC Barcelona.

Dabei ist besonders Logan Paul nicht unumstritten. Der 28-Jährige hat sich bisher vor allem als Boxer und Wrestler vermarktet. So ist er bereits in einem Showkampf gegen den ehemaligen Profiboxer Floyd Mayweather angetreten und hatte einen Auftritt als Wrestler für WWE. Bekanntheit erlangte Paul auf der mittlerweile inaktiven Plattform Vine mit seinen sechssekündigen Slapstick­videos.

Influencer Logan Paul ist wegen seiner Videos umstritten

Mit seinen Youtube-Videos sorgte der Influencer in der Vergangenheit mehrfach für Kontroversen. So drehte er einen Kurzfilm in einem als „Selbstmord-Wald“ bekannten Gebiet in Japan und zeigte dabei eine Leiche, die er und seine Freunde vorgefunden hatten. Zudem handelte er sich den Vorwurf der Tierquälerei ein, weil er für ein Video mit einem Elektro­schocker mehrfach auf eine tote Ratte schoss. Nicht zuletzt wurde er von der LGBTQIA+-Community scharf kritisiert, als er 2019 erklärte, „für einen Monat schwul sein zu wollen“, da er damit suggeriere, dass es eine Entscheidung sei, homosexuell zu sein.

Aber auch das Getränk Prime selbst sorgte in den USA bereits für Aufsehen, denn es enthält 200 Milligramm Koffein und damit mehr als doppelt so viel wie eine Dose Red Bull. Der Mehrheits­führer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, forderte deshalb die Gesundheits­behörde FDA zu einer Untersuchung auf. „Käufer und Eltern sollten aufpassen, denn es gibt große gesundheitliche Bedenken mit Blick auf die Kinder, die aggressiv umworben werden“, erklärte Schumer Mitte Juli. Laut dem US-amerikanischen Kinderärzteverband American Academy of Child and Adolescent Psychiatry sollten Kinder unter zwölf Jahren gar kein Koffein und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren maximal 100 Milligramm Koffein täglich konsumieren. Das nun vom FC Bayern beworbene Produkt ist die koffeinfreie Alternative von Pauls Firma.

„Arsenal war Zweiter. Prime muss Erster sein.“

Dennoch: „Der FC Bayern freut sich, mit Prime zusammenzuarbeiten und das Unternehmen auf den deutschen Markt zu bringen“, sagte Andreas Jung, Marketing­vorstand des Münchner Fußballvereins, laut Mitteilung. Demzufolge soll es sich um eine „mehrjährige Vereinbarung“ handeln. Auch eine limitierte Prime-Flasche mit einem Bayern-München-Design soll auf den Markt gebracht werden. „Diese Partnerschaft mit einer jungen, dynamischen Marke bestätigt unser globales Wachstum und soll ein neues Publikum für den FC Bayern erreichen.“ Dazu könnte Pauls Reichweite mit rund 24 Millionen Followerinnen und Followern auf Youtube und mehr als 26 Millionen Fans auf Instagram beitragen.

Auch Logan Paul und sein Kollege KSI freuen sich offenbar auf die Zusammen­arbeit mit dem FC Bayern München. In einem kurzen Video, das die beiden Influencer in der Allianz-Arena aufgenommen haben, „überrascht“ Paul seinen britischen Geschäfts­partner mit der Nachricht über die neue Kooperation. „Bayern München? Aber wir haben doch Arsenal“, fragt KSI. „Bei allem Respekt“, erklärt Paul dann, „aber Arsenal war Zweiter. Prime muss Erster sein. Bayern München wird Erster sein.“

Der Deal ist angesichts des wohl anstehenden Transfers des englischen Starstürmers Harry Kane von Tottenham Hotspur zu Bayern München bisher kaum beachtet worden. Dennoch nutzt der Brite KSI die Neuigkeit sogleich zu Marketing­zwecken: „Sobald Prime die Bayern sponsert, wechselt er sofort dorthin, kluger Mann“, schrieb der Influencer auf der Plattform X, ehemals Twitter.

RND/sic