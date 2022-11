Lohnsteigerung und Einmalzahlung: Metaller bekommen mehr Geld

Dreimal so viele Berechtigte

Wohngeldreform: Kommunen und Landkreise warnen vor Überlastung

Ab 1. Januar gilt das Wohngeld Plus. Künftig haben deutlich mehr Menschen Anspruch auf die staatliche Stütze. Das kann in den Wohngeldstellen allerdings für Schwierigkeiten sorgen, warnen Kommunen und Landkreise. Ministerin Geywitz machte sich am Mittwoch selbst ein Bild von den Vorbereitungen.