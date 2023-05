﻿Namensänderung bei Lufthansa scheitert an „Drei-Buchstaben-Regel“: Frau darf nicht nach Irland fliegen

Vera Lindbeck aus Hannover wollte mit ihrer tschechischen Freundin Ludmila Maskova nach Irland fliegen. Doch weil Maskovas Name auf ihrem Ticket anders geschrieben war, durfte sie den Flug nicht antreten. Ändern ließ sich der Name bei Lufthansa nachträglich nicht – wegen einer absurden Regel.

Hannover. Vera Lindbeck sitzt an ihrem Schreibtisch in ihrer Galerie in Isernhagen bei Hannover und gestikuliert wild mit den Händen. „Ich bin verarscht worden“, schimpft sie. Die 72-jährige Künstlerin und Rentnerin regt sich heute noch auf, wenn sie über die Querelen rund um den 8. April spricht. An diesem Tag wollte Lindbeck mit ihrer tschechischen Freundin Ludmila Maskova vom Flughafen Hannover aus in den Urlaub fliegen – nach Irland. Doch dazu kam es nicht. Beide traten die Reise nicht an, Lindbeck blieb auf Kosten von 1400 Euro sitzen. Der banale Grund: Ein falsch angegebener Name, der sich nachträglich nicht mehr ändern ließ.