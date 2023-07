Lufthansa legt Berufung gegen EU-Urteil zu Corona-Hilfen ein

Urlaub an der Ostsee

Sehlendorfer Strand im KN-Check: Mit Abstand am feinen Sandstrand liegen

Der Sehlendorfer Strand in Blekendorf im Kreis Plön ist einer der beliebtesten Strände der Region: von Natur aus feiner Sand, breit und drei Kilometer lang. An Sommertagen tummeln sich Tausende Badegäste dort an der Ostsee, ohne dass der Platz knapp wird. Das müssen Sie über den Strand wissen.